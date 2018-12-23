كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود نقطة ضعف وحيدة في ملف تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019.

تقدمت مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 رسميا، وفي انتظار الحسم يوم 9 يناير المقبل.

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "ملف مصر لتنظيم أمم إفريقيا يشهد تواجد نقطة ضعف وحيدة فقط، وهي الحضور الجماهيري".

وأضاف " شركة "رولاند برجر" الألمانية، والمختصة في مراجعة ملفات الدول المتقدمة لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تتابع كل مباريات الدوري المصري وتسأل عن سبب عدم الحضور الجماهيري".

وواصل "خطاب الضمان الحكومي بإقامة المباريات بحضور جماهيري سيكون وسيلتنا أمام الشركة. سنوضح لهم بأن البطولة ستقام بشكل طبيعي للغاية بحضور جماهيري".

FilGoal.com كشف في وقت سابق استفسار شركة "رولاند برجر" الألمانية، عن أسباب إقامة مباريات كرة القدم في مصر بدون حضور جماهيري. (طالع التفاصيل)

مصدر مسؤول أشار إلى FilGoal.com في وقت سابق لوجود ملعب برج العرب ضمن الملاعب الاحتياطية في الملف، فلماذا؟

يُجيب المصدر في اتحاد الكرة: "لا يجوز وجود ملعبان سعتهما أكثر من 80 ألف متفرج في ملف واحد".

وأوضح "استاد القاهرة سيكون الملف الرئيسي للبطولة وهم من سيستضيف مباريات مجموعة مصر، ومن هنا إذا أقيمت مباريات في برج العرب، الملعب الكبير للغاية، ستظهر المدرجات الفارغة بشكل كبير للغاية وهنا الأزمة".

وتابع "إلى جانب وجود كل بوابات ملعب برج العرب على الشارع الرئيسي مع صعوبة الاتصالات من داخل الملعب أيضا".

وأردف "ولكن هو ليس مستبعدا، قد يتواجد في الملف في حالة وجود أي ملاحظة في الملاعب الأساسية في الملف".

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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