خاص إنبي لـ في الجول: لم نطلب أجاي مقابل انتقال حمدي فتحي لـ الأهلي.. وشرط لرحيله

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 00:29

كتب : أحمد الخولي

حمدي فتحي - إنبي - الأهلي

هل بالفعل طلب علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي التعاقد مع جونيور أجاي جناح الأهلي مقابل انتقال حمدي فتحي إلى المارد الأحمر؟ سؤال يُجيب عنه عبد الناصر محمد مدير الكرة.

وقال عبد الناصر محمد لـFilGoal.com: "بكل تأكيد لا".

وأضاف "كل ما يُقال في هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة".

أخبار متعلقة

إنبي: الباب مفتوح أمام انتقال حمدي فتحي للأهلي.. بشرط إنبي لـ في الجول: لا نمانع رحيل حمدي فتحي لـ الأهلي.. بـ3 شروط إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يطلب التعاقد مع حمدي فتحي وعلي فوزي حتى الآن إنبي: لا عروض رسمية من الأهلي لضم حمدي فتحي.. وهذه العوامل قد تسمح برحيله

وتابع "لا نرغب من الأساس في التفريط بحمدي فتحي لأنه يعد لاعبا مميزا ومن الصعب تعويضه".

وأردف "بكل تأكيد أجاي يعد لاعبا كبيرا ومهما للغاية ولكن ما قيل ليس صحيحا".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا وجدنا البديل المناسب لـ حمدي فتحي، وقتها قد نفكر في بيع اللاعب".

وخرجت بعض التقارير التليفزيونية والصحفية لتشير لطلب علي ماهر التعاقد مع أجاي مقابل ترك حمدي فتحي إلى الأهلي، وهو ما نفاه مدير الكرة في النادي البترولي.

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

نائب رئيس نادي إنبي تحدث لـ FilGoal.com في وقت سابق وحدد 3 شروط لترك حمدي فتحي ينضم إلى الأهلي. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

هفوة المحمدي في الوقت القاتل تكمل عودة ليدز الرائعة وتهديه صدارة الدوري

طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابتي هشام محمد وإسلام محارب

يوسف: نقص الأكسجين أثر على الأهلي أمام جيما.. لم يكن أمامنا أي خيارات أخرى

بالفيديو - الأهلي ينجو من مصيدة جيما ويتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال

لأسباب تأديبية - إنتر يعلن إيقاف ناينجولان لأجل غير مسمى

في الدوري حمدي فتحي الأهلي إنبي جونيور أجاي

نرشح لكم

أخر الأخبار

إنبي لـ في الجول: لم نطلب أجاي مقابل انتقال حمدي فتحي لـ الأهلي.. وشرط لرحيله 3 ساعة | مصر
فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي وقع على رغبة بالانضمام لـ سموحة 3 ساعة | مصر
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: الأمن لن يوافق على لعب مباراة المقاولون الجمعة 4 ساعة | الدوري المصري
إكرامي: الجيل الحالي في الأهلي أقل فنيا من أجيال سابقة.. وخسارة إفريقيا هزت ثقتنا 4 ساعة | الدوري المصري
محمد هاني: ارتاح أكثر كظهير أيمن.. ولا أفكر في العروض 4 ساعة | مصر
بوكيتينو: فزت 6-2 في ذكرى زواجي الـ26.. لن أضطر إلى شراء هدية 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 نادر شوقي لـ في الجول: ضقنا ذرعا بما يحدث مع رمضان صبحي.. كفاكم ما تفعلونه

قد ينال إعجابك