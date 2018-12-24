هل بالفعل طلب علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي التعاقد مع جونيور أجاي جناح الأهلي مقابل انتقال حمدي فتحي إلى المارد الأحمر؟ سؤال يُجيب عنه عبد الناصر محمد مدير الكرة.

وقال عبد الناصر محمد لـFilGoal.com: "بكل تأكيد لا".

وأضاف "كل ما يُقال في هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة".

وتابع "لا نرغب من الأساس في التفريط بحمدي فتحي لأنه يعد لاعبا مميزا ومن الصعب تعويضه".

وأردف "بكل تأكيد أجاي يعد لاعبا كبيرا ومهما للغاية ولكن ما قيل ليس صحيحا".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا وجدنا البديل المناسب لـ حمدي فتحي، وقتها قد نفكر في بيع اللاعب".

وخرجت بعض التقارير التليفزيونية والصحفية لتشير لطلب علي ماهر التعاقد مع أجاي مقابل ترك حمدي فتحي إلى الأهلي، وهو ما نفاه مدير الكرة في النادي البترولي.

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

نائب رئيس نادي إنبي تحدث لـ FilGoal.com في وقت سابق وحدد 3 شروط لترك حمدي فتحي ينضم إلى الأهلي. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

هفوة المحمدي في الوقت القاتل تكمل عودة ليدز الرائعة وتهديه صدارة الدوري

طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابتي هشام محمد وإسلام محارب

يوسف: نقص الأكسجين أثر على الأهلي أمام جيما.. لم يكن أمامنا أي خيارات أخرى

بالفيديو - الأهلي ينجو من مصيدة جيما ويتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال

لأسباب تأديبية - إنتر يعلن إيقاف ناينجولان لأجل غير مسمى