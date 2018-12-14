كشف محمود مرعي مدافع فريق وادي دجلة حقيقة توقيعه على عقود انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمود مرعي: "لم أوقع حتى الآن على عقود انتقالي للأهلي ولم أجلس مع أي مسؤول بالنادي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أترك هذا الأمر لإدارة وادي دجلة ووكيلي أحمد يحيى".

وتابع "نعم يوجد مفاوضات من جانب الأهلي مع وكيلي ومع نادي دجلة أيضا من أجلي".

وأشار كاشفا رغبته في اللعب لـ الأهلي "أنا في انتظار حسم الصفقة والاتفاق بين الناديين من أجل التوقيع لـ الأهلي. أي لاعب يحلم بذلك".

حازم خيرت مدير شركة الكرة في نادي وادي دجلة كشف في وقت سابق رغبة الأهلي في التعاقد مع المدافع محمود مرعي.

محمود مرعي صاحب الـ 20 عاما لعب 12 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وتعاقد الأهلي مؤخرا مع محمد محمود لاعب وسط دجلة في صفقة شهدت انتقال أحمد رمضان "بيكهام" إلى الأخير.

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