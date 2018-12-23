مواجهة جديدة ستشهدها مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب بالدوري المصري، فبعد تأجيل المواجهة 24 ساعة ونقلها لتلعب في الإسماعيلية يوم الجمعة، تأتي موافقة الجهات الأمنية كعائق جديد يحول دون إقامتها، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل النادي.

مصدر في الإسماعيلي أخبر Filgoal.com أن الأمن لن يوافق على لعب المباراة يوم الجمعة بسبب ماراثون زايد العالمي، مما يصعّب تأمين مباراة الإسماعيلي والمقاولون في نفس اليوم.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد رحّلت المواجهة من يوم الخميس إلى يوم الجمعة، مع جعلها مباراة الإسماعيلي لتقام على ملعبه بدلا من اللعب على استاد عثمان أحمد عثمان، والتي تحوّلت لتصير مواجهة الدور الثاني.

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جاء ذلك بسبب بيان رسمي أصدرته إدارة الإسماعيلي وهددت خلاله بالانسحاب من المسابقة، بسبب عدم وجود وقت كافٍ للفريق عقب عودته من مدينة جاروا الكاميروني التي واجه فيها القطن في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت. (طالع التفاصيل)

حدث ذلك التأجيل رغم انفجار عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات تلفزيونية عقب بيان إدارة الدراويش، إذ أبدى استيائه من طلب التأجيل. (طالع التفاصيل)

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 13 مباراة خاضها، ولم يخض أي مواجهة في المسابقة المحلية منذ خسارته أمام الإنتاج الحربي يوم 21 نوفمبر الماضي.

الفريق نجح في حجز مقعده بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته إيابا 1-2 أمام القطن، مستفيدا من فوزه ذهابا 2-0.

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