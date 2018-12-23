كشف رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي التونسي عن وجود "اتصالات شفهية" مع وسطاء، بشأن انتقال لاعب وسط فريقه محمد أمين بن عمر إلى بيراميدز.

وقال شرف الدين لـFilGoal.com: "هناك اتصالات شفهية من وسطاء، لكن لا شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف "لم نحدد المبلغ الذي قد نحصل عليه حال الاستغناء عن بن عمر".

ولكنه أتم "إذا رغب بن عمر في الرحيل، وكان العرض المالي مناسب، لا مشكلة لدينا في رحيل بن عمر".

ويضم بيراميدز من الأجانب البرازيليين كينو ورودريجينيو، بجانب البوركينابي إيريك تراوري والنيجيري أوكيشوكو أوزوبيكي، والإكوادوري جون سيفوينتي.

وتحدد لائحة الاتحاد المصري وجود 4 أجانب فقط في قائمة كل فريق.

وفي تصريحات سابقة لبرنامج المحترف عبر قناة الحدث اليوم، قال فيصل خليفة عضو مجلس إدارة نادي النجم إن النادي يشترط الحصول على 5 مليون دولار للتخلي عن بن عمر. (طالع التفاصيل)

ويلعب أمين بن عمر في مركز لاعب الوسط المدافع ويبلغ من العمر 26 عاما، ولعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأهلي جدة.

ولعب بن عمر 29 مباراة مع المنتخب التونسي، سجل فيهم 3 أهداف.

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