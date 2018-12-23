كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري، لمدة 24 ساعة لتقام يوم 28 ديسمبر.

وأوضح حسين لـFilGoal.com "المقاولون وافق على نقل اللقاء من القاهرة إلى الإسماعيلية ليصبح الإسماعيلي هو الفريق المضيف".

وواصل "لم نمانع تأجيل اللقاء لكن الأمن رفض إقامتها يوم 28 بسبب مواجهة الزمالك وبتروجيت في نفس اليوم بالقاهرة. بعد نقلها للإسماعيلية انتهت المشكلة".

وأصدر الإسماعيلي بيانا يوم السبت يعلن فيه انسحابه من اللقاء لأنه سيعود إلى مصر من الكاميرون يوم 26 ولن يحصل لاعبوه على راحة كافية قبل مواجهة المقاولون.

ورد اتحاد الكرة بأن الأمن هو صاحب القرار نظرا لأن المباراة كان مقررا إقامتها في القاهرة.

ولم يحدد حسين هل طلب الإسماعيلي نقل المباراة أم قرر اتحاد الكرة تغيير مكان إقامتها لحل المشكلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في ترتيب الدوري ورصيده 13 نقطة وله 5 مباريات مؤجلة.

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