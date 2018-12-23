عامر ينفجر بسبب بيان الإسماعيلي: هل أجعل الشهر 40 يوما؟.. أسف ليست مسؤوليتي

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 00:14

كتب : FilGoal

جماهير الإسماعيلي أمام إنبي

انفجر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري بسبب بيان الإسماعيلي الخاص بالانسحاب من مواجهة المقاولون العرب، مشيرا إلى "الأزمة ليست مسؤوليتي".

وأعلن الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي "الانسحاب من مباراة المقاولون العرب وعدم اللعب في الموعد الذي حدده اتحاد الكرة". (طالع التفاصيل)

في البداية، لم يعلم عامر حسين ببيان الإسماعيلي ليقول: "الإسماعيلي قرر الانسحاب؟ خير، لماذا؟".

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وعندما نقل له هاني حتحوت الإعلامي في قناة صدى البلد تفاصيل البيان، قال عامر حسين: "الإسماعيلي لعب يوم 22 وسيلعب يوم 27، هل هذا الوقت كاف أم لا؟".

وأضاف "الكل يطالبنا بنظام مثل أوروبا بلعب مباراة كل 3-4 أيام وعندما نعطي 5 أيام راحة للفرق، لا يعجبهم ذلك أيضا".

وواصل " هل حجز تذاكر الطيران من مسؤوليتي أنا؟ يوجد 100 خط طيران وإذا اجتهد أي شخص سينجح في الحجز بالوقت الصحيح. تلك ليست مسؤوليتي".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا لعب كل فريق خارج أرضه وحجز تذاكر العودة في الوقت الذي يريده، كيف سأضع جدول الدوري؟ أسف، أسف، ليست مسؤوليتي".

وتابع "الإسماعيلي لم يلعب في الدوري منذ 37 يوما وحاولت مع الأمن جعل لقاء الإسماعيلي يوم 28 بدلا من 27 ولكن للعب الزمالك في هذا الوقت، رُفض الطلب".

ماذا عن تهديد الإسماعيلي بالانسحاب؟ يقول عامر حسين: "الأمر ليس تهديدا. أتحدث بالمنطق. الإسماعيلي لعب يوم السبت وسيلعب يوم الخميس، إذا أين الأزمة هنا؟ هل الوقت ليس كافيا؟".

وأشار "لا يوجد أي حل هنا. لن أخترع أيام. هل أجعل الشهر 40 يوما بدلا من 30 يوما؟".

وقال غاضبا "شرحت لكل الأندية في الدوري الممتاز كل الظروف التي سنمر بها قبل بداية الدوري والكل صمم على نظام المسابقة كما تُلعب الآن. لا مشكلة لدي، لتجتمع كل الـ 18 فريقا ويطالبون بعدم استكمال الدوري إذا أرادوا".

وشدد عامر حسين "البعض لا يُحب التضحية وبذل الجهد".

وأتم "لائحة الانسحاب معروفة وتم تطبيقها على الزمالك من قبل بخصم 3 نقاط إلى جانب نتيجة المباراة في حالة لعب الفريق للمباراة المقبلة بشكل طبيعي".

كيف بدأت الأزمة؟

كان من المنتظر أن يواجه الإسماعيلي المقاولون في الدوري يوم 27 ديسمبر، ليطلب النادي تأجيل المباراة حيث سيصل الفريق من ياوندي يوم 26 ديسمبر.

ووافق اتحاد الكرة على التأجيل، ولكن لمدة 24 ساعة فقط وهو ما رفضه مسؤولي الإسماعيلي، قبل أن يرفض الأمن ذلك الحل لأن الزمالك سيلعب يوم 28 ديسمبر ضد بتروجيت.

والآن قرر نادي الإسماعيلي الانسحاب من مواجهة المقاولون العرب.

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