مصدر بالأهلي لـ في الجول: لن نستغني عن أي لاعب.. هذا إهدار للأموال

نفى مصدر بالأهلي نية ناديه في الاستغناء عن أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدا أن اللاعبين المستبدلين سيخرجون للإعارات فقط.

الأهلي أبرم بالفعل 3 صفقات حتى الآن هم محمد محمود من وادي دجلة، محمود وحيد من المقاصة، وجيرالدو من أول أغسطس الأنجولي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com "لن يتم الاستغناء عن أي لاعب في الفريق والصفقات الجديدة ستنضم عن طريق الاستبدال في القائمة مع إعارة الخارجين منها".

وأضاف "الاستغناء عن أي لاعب سيعتبر إهدار أموال لنا، ولذلك لن نستغني عن أي لاعب".

الأهلي تأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد، على الرغم من الخسارة أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي بهدف نظيف، مستفيدا من انتصاره ذهابا في مصر 2-0.

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