بيان رسمي - الإسماعيلي يعلن "انسحابه" من مباراة المقاولون في الدوري

أعلن الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي "الانسحاب من مباراة المقاولون العرب وعدم اللعب فى الموعد الذى حدده اتحاد الكرة".

وقال بيان رسمي صادر عن الإسماعيلي "يأتى القرار فى ظل التعنت الواضح ضد النادى الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة والكيل بمكيالين فى ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلى مع إنبى بسبب لعب الأول فى بطولة دورى أبطال إفريقيا وهى نفس البطولة التى يشارك بها الإسماعيلي".

وأردف "وكان النادي الإسماعيلي قد أرسل خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل لقاء المقاولون العرب الذى من المقرر أن يقام يوم ٢٧ ديسمبر الحالى بسبب تعارض موعده مع موعد وصول بعثة الفريق من الكاميرون يوم ٢٦ ديسمبر أى قبل أقل من ٢٤ ساعة من وصول الفريق".

وأكمل "وقام الإسماعيلي بإرفاق تذاكر الطيران الخاصة بالبعثة مع خطاب التأجيل علما بأن الرحلة ما بين الاقلاع من ياوندى وحتى الوصول للقاهرة تستغرق ١٩ ساعة، لكن النادي تلقى ردا صادما من الاتحاد المصري برفضه تأجيل اللقاء دون إبداء أسباب" .

وأردف البيان "المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي صرح بأن قرار عدم لعب اللقاء هو رد فعل طبيعى على التعنت والظلم الواضح الذى يقع على فريقه، وأن القرار يهدف فى المقام الأول لحفظ حقوق وكرامة النادى الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة التى تعانى من ظلم واضح وغير مبرر فى ظل إصرار المسئولين فى اتحاد الكرة المصري على إقامة اللقاء برغم معرفتهم بمواعيد الطيران الخاصة بعودة الفريق وحالة الاجهاد الشديدة التى يمر بها اللاعبين، حيث أدى الفريق ٦ مباريات خلال ٣٠ يوما فى ثلاث دول مختلفة حيث لعب الاسماعيلى أمام الرجاء فى المغرب و ماسيجير فى بوروندى وأخيرا أمام القطن فى الكاميرون".

كيف بدأت الأزمة؟

كان من المنتظر أن يواجه الإسماعيلي المقاولون في الدوري يوم 27 ديسمبر، ليطلب النادي تأجيل المباراة حيث سيصل الفريق من ياوندي يوم 26 ديسمبر.

ووافق اتحاد الكرة على التأجيل، ولكن لمدة 24 ساعة فقط وهو ما رفضه مسؤولي الإسماعيلي، قبل أن يرفض الأمن ذلك الحل لأن الزمالك سيلعب يوم 28 ديسمبر ضد بتروجيت.

الدراويش مروا إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على القطن الكاميروني 3-2 في مجموع مباراتي دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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