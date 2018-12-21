إسماعيل يوسف: سنؤدي بقوة أمام القطن ولن نكتفي بنتيجة الذهاب

شدد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في تشاد على نية اللاعبين تقديم مباراة قوية رغم الفوز الكبير ذهابا.

ويلتقي الزمالك مع القطن التشادي مساء الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "لدي ثقته كبيرة في أن لاعبي الزمالك سيؤدون بقوة أمام القطن التشادي".

وأضاف "لاعبو الزمالك قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام القطن التشادي رغم الفوز الكبير فى القاهرة بسبعة أهداف نظيفة وذلك لتأكيد التأهل للدور المقبل بالبطولة الإفريقية".

ووصلت بعثة الزمالك إلى تشاد صباح اليوم الجمعة، تمهيدا لخوض المباراة يوم الأحد المقبل.

وكان الزمالك قد فاز على القطن التشادي فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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