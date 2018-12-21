بيان رسمي – ساديو ماني ينفي زواجه من تونسية

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 11:21

كتب : عادل كُريّم

ساديو ماني

نفى ساديو ماني النجم السنغالي لنادي ليفربول، الأخبار المتداولة حول تحديد موعد تزوجه من فتاة تونسية.

ونشر ماني بيان رسمي عبر صفحته على فيسبوك، نفى فيه أي صحة للأخبار التي ربطت بينه وبين الزواج من فتاة تونسية، وتنظيم حفل الزفاف في سوسة.

وقال ساديو ماني في البيان..

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"أعزائي..

بدهشة واستنكار شديدين علمت عن حفل من المقرر أن أنظمه في سوسه، تونس بمناسبة زواجي.

أود أن أنفي هذه المعلومات بكل قوة. لم أطلب من أي شخص آخر أبداً أن يتحدث بإسمي للسلطات أو وسائل الإعلام التونسية.

أود أن أبلغكم أن هذا الزواج المفترض لا وجود له وأن كل هذه المعلومات غير صحيحة ومختلقة. شخصيا أواصل التركيز في عملي وأود أن أبلغكم أيضا أن كل هذه الوثائق لا علاقة لي بها".

كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لتحديد ساديو ماني شهر يناير المقبل، موعدا لزواجه من فتاة تونسية، تعمل والدتها في نادي ليفربول، وأن الحفل سيكون في مدينة سوسة التونسية بحضور نجوم ليفربول، ويورجن كلوب.

ويستعد ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

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