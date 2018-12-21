حصاد 2018 – اختر أفضل 11 لاعبا في العالم

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 14:45

كتب : رامي جمال

صلاح - ميسي - رونالدو

أنت الآن في مقعد المدير الفني فمن ستختاره ليكون ضمن فريقك الذي لا يقهر في عام 2018؟

يتيح لك FilGoal.com فرصة اختيار أفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2018.

بين النصف الثاني من الموسم الماضي ونظيره الجاري وكأس العالم من استطاع إقناعك بمستواه الرائع ليدخل ضمن فريقك؟

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أمامك أكثر من 60 لاعبا وأكثر من طريقة لعب فأيهم تفضل؟

اختر الآن وشارك اختياراتك مع أصدقائك.

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حصاد 2018 رونالدو ميسي صلاح

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