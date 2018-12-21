قال عمر بسام مهاجم إنبي الجديد إنه تخيل حصوله على لقب هداف الدوري مع مصر المقاصة فريقه السابق حينما انضم له مطلع الموسم الجاري.

عمر بسام النادي : مصر للمقاصة

وتحدث عمر بسام لـFilGoal.com قائلا: "كنت أتمنى أن ألعب مع المقاصة فأي مهاجم مع اللاعبين المتاحين في الفريق سيظهر بشكل جيد".

وأردف "كنت أطمح للتألق مع المقاصة والحصول على لقب هداف الدوري ومن ثم الاحتراف في الخارج أو الانتقال للأهلي أو الزمالك".

قبل أن يستدرك "لكنني لم أشترك بشكل مستمر خاصة في ظل تألق جون أنطوي لذا فكرت في إنه ينبغي علي الرحيل للمشاركة بشكل أكبر".

وأكمل "علي ماهر وجوده في إنبي ساعدني على الانتقال للفريق فهو يعرفني جيدا وسيساعدني كثيرا على التألق مرة أخرى وتحقيق طموحاتي التي كنت أريدها مع المقاصة".

وشارك عمر بسام مع المقاصة خلال الموسم الجاري في سبع مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل إنبي المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

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