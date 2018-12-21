هو الملعب الأكبر من حيث السعة الجماهيرية، وملجأ الفرق المصرية في أغلب مبارياتهم القارية، لكن استاد برج العرب ربما لن يكون ضمن ملف مصر لاستضافة أمم إفريقيا.

تقدمت مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 رسميا، وفي انتظار الحسم يوم 9 يناير المقبل.

وبحسب مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن استاد برج العرب ليس ضمن الملاعب الرئيسية لملف مصر لاستضافة أمم إفريقيا.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـFilGoal.com: "ملاعب مصر الأساسية في ملف استضافة أمم إفريقيا هي (القاهرة، والسلام، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد)".

وأضاف "توجد خمسة ملاعب أخرى احتياطية، وهي (برج العرب، والجيش بالسويس، والمكس، والكلية الحربية، والدفاع الجوي )".

المصدر أتبع "الاتحاد حدد الملاعب الستة الأولى كملاعب رئيسية، أما الملاعب الخمسة الأخرى، تم اختيارها لتكون بديلا لأي ملعب يوجد عليه أي ملاحظات من قبل الاتحاد الإفريقي".

وواصل "الملف المصري حدد ملاعب التدريب للمجموعات الست، بالإضافة إلى المراكز الطبية لكل مجموعة".

وأتم "الكاف استفسر عن إمكانيات كل ملعب من حيث سعته وقوة الإنترنت المتاحة داخله، والمركز الصحفي وخلافه. الاتحاد المصري استكمل بشكل كبير ملفه ويتم الرد على أي ملاحظات أو طلبات للكاف على الملف".

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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