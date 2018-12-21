مؤتمر سولشاير الأول: لم يجلس أحد كبديل أكثر مني.. تعلمت من أخطائي واستعنت بفيرجسون

"فيرجسون كان معلمي" بتلك الكلمات وضع أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد عنوانا لمؤتمره الصحفي الأول بعدما تولى المهمة رسميا خلفا لجوزيه مورينيو.

وعقد سولشاير مؤتمره الصحفي للحديث حول لقاء كارديف سيتي في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي في ملعب الأخير.

وعن كيف أثر المدرب التاريخي ليونايتد السير أليكس فيرجسون عليه قال سولشاير: "أثر علي في كل شيء، الطريقة التي تعامل بها مع الجميع وكيفية إدارته لهذا النادي وكيف كان يجعل 25 لاعبا سعدا ومتعطشين للتحسن وكذلك علاقته بالطاقم الفني، فيرجسون كان معلمي".

وواصل المهاجم النرويجي السابق حديثه "لم أعرف في السابق أنه سيكون معلمي، ولكن حتى عام 2003 حينما أصبت كنت أدون ملاحظاتي دائما حول ما يقوم بفعله في مختلف المواقف وتواصلت معه مؤخرا".

وشدد "لا يوجد أفضل من فيرجسون للحصول على نصيحة منه".

وعن هل كانت تساوره أي شكوك حيال عرض يونايتد أجاب "بالطبع لا، لم أفكر مرتين حينما هاتفني يونايتد لضمي كلاعب أو كمدرب، هذا شرف كبير أن أساعد النادي لبضعة أشهر".

أما عن هدفه في الفترة المقبلة قال: "لدي ستة أشهر حتى الصيف المقبل لمساعدة الفريق كي يقوم النادي بعمله في البحث عن مدرب دائم".

وبسؤاله كيف وجد حال اللاعبين أجاب "هم لاعبون كرة قدم وسعداء وفي حالة مزاجية جيدة، في كل مرة تلتقي بأشخاص جدد تشعر بالإثارة، وبعض منهم عرفته في وقت سابق حينما كان لاعبا في الفريق الرديف".

وانتقل سولشاير للحديث حول الانتقالات الشتوية قائلا: "يجب علي أن أعرف اللاعبين أولا وما أستطيع تحسينه والنادي وطاقم الكشافين يقوم بعمله في الأهداف التي تم تحديدها، لكنني لم أجلس معهم لمناقشة أي شيء بعد".

وعن كيفية اختيار تشكيل فريقه في أول مباراة له خاصة مع توليه المهمة في وقت متأخر أوضح "مايكل كاريك وكيران سوف يساعداني فهما هنا منذ فترة كبيرة".

وأردف "سأحاول بعد ذلك اختيار أفضل اللاعبين الذين سيجلبون لنا النتائج ويجب أن يعرف كل لاعب أنه سيحصل على فرصته".

وتابع سولشاير "وظيفتي هي جعل كل اللاعبين يستغلون الفرصة وأن يكونوا جزءا من مانشستر يونايتد، أنا هنا لمساعدتهم ومساعدة الفريق، لقد حظيت بأفضل مدرب كلاعب للتعامل مع اللاعبين وسأتحدث مع من لا يلعب بشكل مستمر".

وشدد "هناك عدة مطالب علينا القيام بها لنكون متحدين كفريق ولا أعتقد أنه يوجد أي شخص جلس على مقاعد البدلاء أكثر مني وهذه رسالتي للاعبين أي منكم يُمكن أن يحدث تأثيرا فور مشاركته".

وبسؤاله عن ملاقاة كارديف فريقه السابق الذي تولى قيادته في عام 2014 لكنه لم ينجح في إنقاذه من الهبوط قال: "لقد دربت لأكثر من 300 أو 400 مباراة وانتقالي لكارديف كان خطوة ضخمة لقد تطورت وارتكبت بعض الأخطاء وتعلمت منها، فإن لم تخطئ فلن تتعلم والآن كارديف هنا في الدوري الإنجليزي".

وعن كيفية إدارة اللاعبين بشكل جيد من الناحية الشخصية علق "يجب علي أن أتحدث مع كل منهم لإخراج أفضل ما لديه وتدريبه بشكل جيد وشرح ما نريد تطبيقه في الملعب".

وواصل "يجب على اللاعبين أن يعبروا عن أنفسهم ومهاراتهم بشكل جيد واتخاذ المخاطر، المباراة الأخيرة التي خاضها فيرجسون قبل اعتزاله انتهت 5-5 كانت بمثابة نهاية مثالية له كمدرب، وأريد أن يكونوا اللاعبين مشابهين له".

وأردف موجها رسالة للاعبيه "كونوا مثل الأطفال الذين يحبون لعب كرة القدم أمام أفضل جمهور في العالم".

أما عن زيارته الأولى لمقر تدريب يونايتد قال: "كنت هنا لـ11 عاما كلاعب وثلاث سنوات ونصف كمدرب وهذه كانت أفضل فترات حياتي والآن هذه فترة رائعة جديدة أشعر إنني في منزلي".

وبسؤاله هل يستطيع يونايتد إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أجاب سولشاير "أفكر في المباراة الأولى قبل كل شيء ثم شرح ما أريد تطبيقه للاعبين، ولننظر إلى النتائج فيما بعد وكم عدد النقاط التي سوف نحصدها بعدما جمع الفريق العديد من النقاط في السابق لكنني لن أضع أهدافا الآن".

ويحتل يونايتد المركز السادس بـ26 نقطة بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع.

وأخيرا عن خططه المستقبلية وهل سيبقى كمدرب دائم بعد نهاية الموسم قال: "عندما تحصل على وظيفة مثل تلك لستة أشهر تقول نعم أنا سعيد للمساعدة ووظيفتي هي أن أقوم بأشياء جيدة فيها".

وأتم سولشاير "أعرف أن هناك العديد من الأشخاص يحبون فكرة تدريب مانشستر يونايتد وأنا واحد منهم ولكن هذا أمر لم أتحدث فيه مع الإدارة، هم الآن يعملون على جلب مدرب عقب ستة أشهر".

اختر تشكيل مانشستر يونايتد للقاء كارديف

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