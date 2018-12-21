تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الإسماعيلي والمصري والأهلي والزمالك الإفريقية

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 11:42

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - القطن التشادي

بعد مباريات الذهاب، يتجدد موعد مباريات الفرص المصرية إفريقيا. الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال، والمصري والزمالك في الكونفدرالية.

وقد حصلت قنوات أون سبورت على حقوق البث الحصري لمباريات إياب الفرق المصري في البطولتين الإفريقيتين.

وتذيع أون سبورت المباريات عبر قناتين، هما ON sport 1 وON sport 2، نظرا للتداخل في المواعيد.

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وتذاع مباراة القطن الكاميروني والإسماعيلي يوم السبت في الرابعة والنصف عصرا عبر قناة أون سبورت 1، قبل أن تذيع قناة أون سبورت 2 مباراة ساليتاس البوركينابي والمصري في السادسة مساء.

وفي يوم الأحد، تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي والأهلي الساعة الثالثة عصرا، فيما تذيع قناة أون سبورت 2 مباراة القطن التشادي والزمالك الساعة الرابعة عصرا.

كان الأهلي قد فاز ذهابا بهدفين، فيما فاز الإسماعيلي على القطن بنفس النتيجة، أما الزمالك فقد فاز على القطن التشادي بسباعية، فيما خسر المصري على أرضه بهدفين مقابل لا شيء.

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