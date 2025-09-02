ملخص اليوم الأخير من الميركاتو - ضربة إيزاك وإبرام انتقال جاكسون ونشاط يوفنتوس

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 14:57

كتب : FilGoal

إيزاك

شهد اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية العديد من الصفقات المثيرة من الأندية الكبرى.

ويعد أبرز صفقات اليوم الأخير هو انتقال ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول بعد اللغط الكبير الذي حدث وتمسك ناديه به حتى تمرده وغيابه عن التدريبات.

وتمسك نيكولاس جاكسون بالانضمام إلى بايرن ميونيخ قادما من تشيلسي رغم تمسك النادي الإنجليزي به بعد إصابة ليام ديلاب.

ونشط يوفنتوس كثيرا في اليوم الأخير بالتعاقد مع لويس أوبيندا من لايبزج وكذلك إدون زيجروفا من ليل.

وجاءت أبرز صفقات اليوم الأخير كالتالي:

تعاقد ليفربول مع إيزاك (طالع التفاصيل)

إعارة نيكولاس جاكسون من تشيلسي إلى بايرن ميونيخ (طالع التفاصيل)

انتقال لويس أوبيندا من لايبزيج إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة (طالع التفاصيل)

انضمام إدون زيجروفا إلى يوفنتوس قادما من ليل (طالع التفاصيل)

انضمام جيمي فاردي إلى كريمونيزي(طالع التفاصيل)

استعارة بنجامين بافارد إلى مارسيليا مع أحقية الشراء من إنتر(طالع التفاصيل)

انتقال يوان ويسا من برينتفورد إلى نيوكاسل(طالع التفاصيل)

استعارة توتنام راندال كولو مواني من باريس سان جيرمان(طالع التفاصيل)

مغادرة بييرو هينكابي من باير ليفركوزن معارا إلى أرسنال(طالع التفاصيل)

انضمام مانويل أكانجي إلى إنتر قادما من مانشستر سيتي (طالع التفاصيل)

رحيل أدريان رابيو إلى ميلان قادما من مارسيليا (طالع التفاصيل)

رحيل ياكوب كيفيور إلى بورتو معارا من أرسنال (طالع التفاصيل)

ألكسندر إيزاك ليفربول يوفنتوس ميلان
