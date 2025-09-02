إنتر يضم مانويل أكانجي من مانشستر سيتي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025

كتب : FilGoal

إنتر يتعاقد مع مانويل أكانجي

أعلن نادي إنتر تعاقده مع مانويل أكانجي لاعب مانشستر سيتي.

وانضم أكانجي إلى إنتر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إلزامية الشراء بشرط تحقيق شروط محددة.

وفقا للتقارير فإن الشروط هي خوض 50% من المباريات مع إنتر أو تحقيق الفريق لقب الدوري الإيطالي وبذلك تتحول الإعارة إلى إلزامية الشراء.

وكان أكانجي قد انضم إلى مانشستر سيتي في 2022 قادما من بوروسيا دورتموند.

وخلال 3 مواسم برفقة مانشستر سيتي لعب أكانجي 136 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

السويسري صاحب الـ 30 عاما توج بسبعة ألقاب برفقة مانشستر سيتي، بواقع الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الإسباني مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس المجتمع الإنجليزي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

وتعاقد إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كل من بيتر سوسيتش وأندي ضيوف ولويس هينريكي وأنجي يوان بوني.

وفاز إنتر في أول مباراة بالدوري الإيطالي قبل أن يخسر المباراة الثانية ضد أودينيزي.

