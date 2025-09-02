يوفنتوس يستعير أوبيندا مع إلزامية الشراء

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

لويس أوبيندا

أعلن نادي يوفنتوس ضم لويس أوبيندا قادما من لايبزج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن يوفنتوس استعار أوبيندا مقابل 3 ملايين يورو مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مع لايبزيج خلال الموسم الجاري 3 مباريات دون التسجيل أو الصناعة.

وشارك المهاجم في 45 مباراة في الموسم الماضي رفقة لايبزج وسجل 13 هدفا وصنع 11 آخرين.

وإجمالا لعب أوبيندا المغربي الأصل 93 مباراة وسجل 41 هدفا وصنع 18 آخرين.

