مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. ملك حمزة تودع المنافسات واستمرار عزمي محيلبة

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 10:03

كتب : FilGoal

عزمي محيلبة

يشهد اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس منافسات للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

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الرماية

10 صباحا (الرماية) نور عباس - تصفيات 25م مسدس ضغط

نور عباس في المركز الـ19 وحصلت على 282 نقطة بعد مرور 3 جولات.

نهاية منافسات تصفيات 25م مسدس ضغط، نور عباس تنهي التصفيات في المركز الـ34 من أصل 40 وتفشل في التأهل إلى النهائيات.

10:30 صباحا (الرماية) عزمي محيلبة وعمر هشام - تصفيات سكيت رجال

عزمي محيلبة حصل على 24 نقطة من أصل 25 في الجولة الأولى.

عمر هشام حصل على 22 نقطة من أصل 25 في الجولة الأولى.

عزمي محيلبة حصل على 25 نقطة من أصل 25 في الجولة الثانية.

عمر هشام حصل على 20 نقطة من أصل 25 نقطة في الجولة الثانية.

ألعاب القوى

11:10 صباحا (ألعاب القوى) مصطفى الجمل - تصفيات رمي المطرقة

مصطفى الجمل قام بمحاولة أولى ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 68.12 مترا.

مصطفى الجمل قام بمحاولة ثانية ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 68.65 مترا.

مصطفى الجمل قام بمحاولة ثالثة ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 70.09 متر.

مصطفى الجمل يودع المنافسات ويفشل في التأهل للنهائيات بعدما حل في المركز الـ14 من أصل 16 لاعبا وحصل على بمتوسط رمي للمطرقة 70.09، ويتأهل أصحاب أول 12 مركز للنهائيات او حال الحصول على 77 مترا في نتيجة رمي المطرقة.

9 مساء (ألعاب القوى) محمد مجدي ومصطفى عمرو - تصفيات رمي الجلة

التجديف

11:18 صباحا (التجديف) عبد الخالق البنا - ترتيب المراكز من 19 إلى 24.

عبد الخالق البنا ينهي سباق التجديف الترتيبي في للمراكز 19 لـ24 في المركز الـ21 بزمن قدره 6 دقائق و58 ثانية و55 جزء من الثانية\

الجمباز

1 ظهرا (الجمباز) ملك حمزة - تصفيات الترامبولين

ملك تحصل على تقييم 9.090 في المحاولة الأولى.

ملك تحصل على تقييم 9.650 في المحاولة الثانية وتحتل المركز الأخير وتودع المنافسات.

الشراع

1:15 ظهرا (الشراع) خلود منسي - السباق 3 و4 لقارب الليزر

موقع الأولمبياد الرسمي يظهر نبأ تأجيل المنافسات دون الكشف عن السبب.

موقع الأولمبياد بعد ما يقرب من ساعة إلا ربع أعلن بدء المنافسات.

4:35 عصرا (الشراع) علي بدوي - السباق 3 و4 لقارب الليزر

كرة طائرة

2 ظهرا (كرة طائرة) مصر × البرازيل

سلاح

2:30 ظهرا (السلاح) مصر × فرنسا - ربع نهائي فرق رجال سلاح المبارزة

كرة قدم

8 مساء (كرة قدم) مصر × باراجواي - ربع النهائي

كرة يد

10 مساء (كرة يد) مصر × النرويج

أولمبياد باريس 2024 نور عباس كرة الطائرة مصر كرة قدم
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