أولمبياد باريس – مصطفى الجمل: ألعب بدون مدرب منذ عام.. الدعم يكفي بطولة جمهورية فقط

كشف مصطفى الجمل لاعب مصر في رمي المطرقة أنه يلعب بدون مدرب لمدة قاربت على العام وينافس في أولمبياد باريس 2024 بدون أي دعم حقيقي يكفي ذلك النوع من البطولات.

وودع مصطفى الجمل أولمبياد باريس اليوم السبت بعدما أنهى التصفيات في المركز الـ14 من أصل 16 لاعبا.

ويتأهل إلى النهائيات المتسابقين الذين يتواجدون في أول 12 مركز أو حال رمي المطرقة لـ77 مترا.

وجاءت نتائج مصطفى الجمل في ثلاث محاولات حصل عليها كالتالي:

محاولة أولى في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 68.12 مترا.

محاولة ثانية ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 68.65 مترا.

محاولة ثالثة ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 70.09 متر.

وأصبح متوسط رمي المطرقة لدى اللاعب المصري هو 70.09 متر في النهاية ليحتل المركز الـ14 من أصل 16 لاعبا.

وقال مصطفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب نهاية المنافسات الخاصة به: "أنا أنهيت الآن المباراة الخاصة بي أشكر كل من دعمني بسخرية وبمداعبة وما قيل في التعليقات وأشكر كل من دعمني بكلمة".

وكشف "أحب أن أقول معلومة أنا من شهر نوفمبر 2023 وحتى الأولمبياد ألعب بدون مدرب".

وتابع "أنا لم أتأهل إلى الأولمبياد صدقة أنا تأهلت بسبب تصنيفي أنا في المركز الـ15 من أصل 32، أتيت إلى هنا بفضل المولى عز وجل وذراعي".

وأضاف "أنا ليس معي مدرب لعام ولا يوجد دعم ولا أريد أقول كلمة دعم كي لا يغضب الناس مني، الدعم الذي حصلت عليه غير كافي هو دعم يكفي بطولة الجمهورية فقط لا يكفي بطولة عربية أو إفريقية".

وأردف لاعب مصر في رمي المطرقة "ومع ذلك في الموسم حصلت على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية في غانا وذهبية بطولة إفريقيا وكانت الذهبية الوحيدة في ألعاب القوى وفي رمي المطرقة".

وأتم مصطفى الجمل حديثه "أحب أن أقول رسالة إنني لم أقصر وليس معي مدرب وليس لدي أي دعم يكفي سوى لبطولة الجمهورية وقيسوا على ذلك كلمة دعم ماذا تعني".