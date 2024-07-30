انتهت أولمبياد باريس - نهاية اليوم الأولمبي المصري بخسارة عرابي

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، إذ يشهد اليوم الثلاثاء مشاركات لمنتخب مصر لكرة القدم والطائرة وختام منافسات الجودو.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com كافة مواعيد ونتائج منافسات البعثة المصرية:

الملاكمة

لاعب أذربيجان يفوز بأفضلية 5-0 من الحكام

تفوق لاعب أذربيجان في الجولة الثانية

تقدم عبد الرحمن عرابي مع نهاية الجولة الأولى

انطلاق المباراة

عبد الرحمن عرابي × مراد ألاهفيرديف - دور الـ 16

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الرماية

تُستكمل التصفيات غدا الأربعاء، ويتأهل أول 6 لاعبات فقط إلى النهائي.

ماجي عشماوي تُنهي أول 3 محاولات من تصفيات منافسات التراب برياضة الرماية في المركز 27 بعد تحقيق 66 من أصل 75 نقطة.

نهاية الجولة الثانية وماجي عشماوي في المركز 25 بتحقيق 44 من أصل 50.

ماجي عشماوي تنهي الجولة الأولى في المركز الـ16 برصيد 23 نقطة

انطلاق المنافسات.. وتتأهل اللاعبات صاحبات أول 6 مراكز.

ماجي العشماوي - تصفيات منافسات التراب

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الجودو

خسارة عبد الرحمن عبد الغني 0-1 بالوازاري أمام بطل فرنسا (التفاصيل من هنا)

انطلاق المباراة

عبد الرحمن عبد الغني × الفرنسي عمر ديالو - دور الـ 64 وزن 81 كجم

التجديف

البنا يلعب نصف نهائي المراكز الترتيبية من 13 إلى 24 غدا الأربعاء (التفاصيل من هنا)

عبد الخالق البنا ينهي سباقه في منافسات فردي التجديف بالمركز السادس بزمن 7:18.59 ليفشل في التأهل إلى النهائي إذ يصعد أول 3 لاعبين فقط من كل سباق إلى النهائي

انطلاق السباق

عبد الخالق البنا - ربع نهائي منافسات الفردي

كرة طائرة شاطئية

انتهاء الشوط الثاني 21-10، وحسم ثنائي إيطاليا نقاط المباراة (التفاصيل من هنا)

عودة دعاء الغباشي واستئناف المباراة بعد تلقي العلاج

تقدم إيطاليا 13-7 وتوقف المباراة لإصابة دعاء الغباشي

نهاية الشوط الأول 21-16 لثنائي إيطالي

12-9 لثنائي إيطاليا

انطلاق المباراة

دعاء الغباشي / مروة مجدي × إيطاليا

السلاح

مصر × أوكرانيا (ترتيب المراكز من 5 إلى 8)

الخسارة أمام إيطاليا المصنف الأول عالميا 39-26

17-14 منتخب إيطاليا يتقدم وسط أداء رائع من سيدات مصر

انطلاق مباراة منتخب السيدات

مصر × إيطاليا - فرق سيدات المبارزة (ربع النهائي)... إيطاليا متصدر التصنيف العالمي ومصر في المركز الثامن

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الألعاب الجماعية

مصر 0-3 إيطاليا (كرة طائرة) (التفاصيل من هنا)

مصر تهزم إسبانيا 2-1 وتتأهل لربع نهائي منافسات كرة القدم