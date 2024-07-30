أولمبياد باريس - خسارة جديدة لثنائي الطائرة الشاطئية.. وإصابة دعاء الغباشي

خسر زوجي سيدات الطائرة الشاطئية المصري مباراته الثانية في منافسات أولمبياد باريس.

وخسرت دعاء الغباشي ومروة مجدي أمام ثنائي إيطاليا بشوطين دون مقابل.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21-16 بعد أن كان متقاربا في البداية.

بينما شهد الشوط الثاني إصابة دعاء الغباشي في منتصفه مما تسبب في توقف المباراة لتلقي العلاج.

وبعد أن تلقت العلاج عادت دعاء من جديد للملعب وتم استئناف المباراة ولكن ظهر تأثرها بالإصابة.

وحسم الثنائي الإيطالي منافسات الشوط الثاني بنتيجة 21-10.

وتلعب مصر المباراة الختامية بمنافسات الطائرة الشاطئية أمام ثنائي إسبانيا في تمام الواحدة عصر الخميس.

من هي دعاء الغباشي

مواليد 8 نوفمبر 1996، تلعب الكرة الطائرة داخل الصالة والشاطئية، وتلعب للنادي الأهلي حاليا، بدأت مشوارها في نادي دلفي بالإسكندرية وتركته بعمر 11 عاما.

كانت لديها واقعة شهيرة بترك دلفي بعمر 11 عاما تضامنا مع المدير الفني الذي رحل بسبب أزمة مع النادي.

انتقلت إلى نادي الإنتاج الحربي بعمر 14 عاما وتركت محافظتها البحيرة، لتسكن بفندق القوات المسلحة التابع للنادي.

شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد الفشل في التأهل لأولمبياد طوكيو بالكرة الطائرة الشاطئية لأسباب تراها غير رياضية بسبب التحيز لمنتخب المغرب صاحب الأرض في بطولة إفريقيا، وحرمان مصر من التأهل للنهائي بسبب أزمة كورونا.

تحفزت بعد الحرمان من التأهل لأولمبياد طوكيو رفقة زميلتها فريدة العسقلاني، وأنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل طموح التأهل لباريس وهو ما حققته بالفعل بعد 3 سنوات بالفوز ببطولة إفريقيا.

ترى أن مشكلتها الأكبر هي التفكير الزائد عن اللزوم في المباريات الكبرى، مما يجعلها لا تنام بشكل جيد قبل المواجهات القوية والمصيرية.

من هي مروة مجدي

مواليد 22 ديسمبر 1997، وتزوجت قبل أولمبياد باريس بشهر تقريبا من محمد إبراهيم حارس مرمى فريق رجال الأهلي لكرة اليد.

سبق لها اللعب مع النادي الأهلي قبل أن ترحل في صيف 2022.

تعرضت لإصابة قوية بخلع في الكتف عام 2019 مما تسبب في غيابها لمدة 4 أشهر عقب الخضوع لعملية جراحية.

أكلتها المفضلة حلوى "الغُريبة" وتعتاد أكلها في أي وقت دون انتظار موسم معين مثل العيد.