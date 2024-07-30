أولمبياد باريس - ماجي عشماوي تنهي اليوم الأول من التصفيات في المركز 27

أنهت ماجي عشماوي لاعبة الرماية تصفيات اليوم الأول من منافسات التراب بالرماية.

وتواجدت ماجي عشماوي في المركز الـ 27 بالترتيب من أصل 30 متسابقة.

ويتأهل أول ست لاعبات فقط إلى النهائي، وتستكمل التصفيات صباح غدا الأربعاء.

وأقيمت أول ثلاث جولات من التصفيات اليوم، وحققت ماجي عشماوي 66 من أصل 75 نقطة.

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من هي ماجي عشماوي

بدأت الرماية بـ عمر 18 عاما في 2010 للتجربة فقط ولكن المدربين أعجبوا بمستواها ونصحوها بالاستمرار والاحتراف.

زوجها أحمد قمر لاعب رماية هو الآخر لذلك يقدم لها الدعم بشدة ويتفهم متطلبات اللعبة.

مشاركة ماجي الأولمبية الأولى كانت في دورة طوكيو 2020.

ماجي كانت أول لاعبة مصرية تدخل ضمن ترتيب أفضل 10 لاعبات رماية في العالم.

تأهلت لأولمبياد باريس بعد الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا 2023.

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