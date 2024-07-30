أولمبياد باريس - خسارة منتخب الطائرة أمام إيطاليا في دور المجموعات

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 11:24

كتب : محمد سمير

مصر ضد إيطاليا - كرة طائرة

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة مباراته الثانية في منافسات دور المجموعات بأولمبياد باريس.

وتغلب منتخب إيطاليا على مصر بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان المنتخب المصري قد خسر المباراة الافتتاحية أمام بولندا بنفس النتيجة.

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ونجح منتخب إيطاليا في تحقيق الفوز بأول شوطين بنتيجة 25-15 و25-16.

وحاول لاعبو الفراعنة تقليص الفارق في الشوط الثالث لكن خبرات المنتخب الإيطالي حسمت اللقاء.

ونجح منتخب إيطاليا في الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-20.

ويختتم منتخب مصر للكرة الطائرة مبارياته في دور المجموعات يوم الجمعة بمواجهة البرازيل في تمام الثانية ظهرا.

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