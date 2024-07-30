أولمبياد باريس – سيدات مصر ينهين منافسات سلاح الإيبيه في المركز الثامن
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 19:44
كتب : FilGoal
أنهى منتخب مصر للسيدات لسلاح الإيبيه مشاركته في أولمبياد باريس 2024.
واحتل منتخب السيدات المركز الثامن والأخير بالمنافسات.
وخسر منتخب السيدات في المباراة الأولى من إيطاليا بنتيجة 39-26 بربع النهائي.
وفي المباراة الثانية خسر السيدات من أوكرانيا بنتيجة 45-31.
المباراة الترتيبية الثالثة شهدت خسارة سيدات مصر من أمريكا بنتيجة 44-30 لينهين المنافسات بالمركز الثامن.
ويشارك منتخب السيدات في سلاح الإيبيه للفرق لأول مرة.
ويتكون منتخب سيدات مصر من أربعة لاعبين وهم لولوا سليمان وشروبيت جابر وأية حسين وناردين إيهاب.
ويلعب ثلاثة لاعبين فقط في كل مباراة.
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