أولمبياد باريس - عبد الرحمن عرابي يودع منافسات الملاكمة مبكرا

ودع عبد الرحمن عرابي منافسات وزن تحت 80 كجم من الدور ثمن النهائي.

وخسر عرابي أمام مراد ألاهفيرديف لاعب أذربيجان.

ونجح لاعب أذربيجان في الفوز بنتيجة 5-0 من نتائج الخمسة حكام.

وكان عرابي متفوقا في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 من نتائج الحكام.

بينما حسم لاعب أذربيجان الجولتين الثانية والثالثة ليكون إجمالي النقاط في صالحه.

ويتبقى عمر العوضي فقط من بعثة الملاكمة المصرية والمقرر إقامة منافساته غدا الأربعاء.

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من هو عبد الرحمن عرابي

مواليد 9 أكتوبر 1987 بالفيوم.

بدأ رياضة الملاكمة وعمره 12 عاما بالصدفة قبل أن يحترفها وتصبح عمله، وملقب بـ "أبو صخر".

تلقى دعوة من صديقيه لمشاهدتهما وهما يلعبان الملاكمة وشجعه أحد مدربيهم لممارسة الرياضة.

يحلم بتحقيق ميدالية أولمبية ويشارك للمرة الثالثة على التوالي.

يدين عبد الرحمن عرابي لوالدته وأصدقائه بتأثيرهم في ما وصل إليه حتى الآن.

كان ينوي الاعتزال بعد أولمبياد طوكيو بسبب معاناته مع اللعبة لكنه يطمح لتحقيق إنجاز في باريس.

المقولة التي يؤمن بها طوال مشواره هي رد الإمام أحمد ابن حنبل على المحن في الطريق قائلا: "والله لولا المحن لشككت في الطريق".

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