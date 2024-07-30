أولمبياد باريس - عبد الرحمن عبد الغني يودع مبكرا في منافسات الجودو
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 11:29
كتب : محمد سمير
ودع لاعب الجودو المصري عبد الرحمن عبد الغني مبكرا في منافسات وزن تحت 81 كجم.
وخسر عبد الغني أمام الفرنسي عومار ديالو في مباراة دور الـ 64.
وانتهى اللقاء بفوز لاعب فرنسا بنتيجة 1-0 عن طريق نقطة الوازاري.
ولم ينجح عبد الغني في معادلة النتيجة بالوقت المتبقي ليخطف اللاعب الفرنسي بطاقة التأهل.
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من هو عبد الرحمن عبد الغني
مواليد 19 ديسمبر 1998، كانت أمنية حياته التأهل للأولمبياد قبل أن يحقق الحلم في باريس 2024.
يحلم بتحقيق الميدالية الذهبية في الأولمبياد.
بطل الجودو محمد رشوان الرياضي المفضل بالنسبة له.
يمنح الجودو الأولوية في حياته فبعد انتهاء التدريبات أو خلال وقت فراغه يشاهد جودو أيضا ليركز على نقاط قوة وضعف منافسيه.
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