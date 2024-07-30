أولمبياد باريس - عبد الخالق البنا إلى المراكز الترتيبية في منافسات التجديف

لم ينجح عبد الخالق البنا في حسم التأهل إلى منافسات المرحلة النهائية من سباق فردي التجديف.

وتأهل البنا إلى المراكز الترتيبية من 13 إلى 24 والمقرر إقامتها صباح غدا الأربعاء.

وأنهى عبد الخالق البنا سباقه في منافسات فردي التجديف بالمركز السادس بزمن 7:18.59.

ويصعد أول 3 لاعبين فقط من كل سباق إلى النهائي.

وكان البنا قد أنهى منافسات أولمبياد ريو 2016 في المركز العاشر في الترتيب العام وهو أفضل مراكزه.

بينما حقق المركز الرابع عشر في منافسات أولمبياد طوكيو.

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من هو عبد الخالق البنا

مواليد 4 يوليو 1998، بدأ ممارسة التجديف عام 2008 في نادي طلائع الجيش.

مارس الرياضة بالصدفة بعدما قام بتجربتها لأول مرة أثناء قضاء الخدمة العسكرية ومن بعدها قرر احتراف اللعبة.

يحلم بتحقيق ميدالية أولمبية ويسعى لحصد ذلك في باريس.

يشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي، وحقق العاشر في ريو 2016 بينما المركز الـ14 في طوكيو 2020.

يتدرب لمدة تصل إلى ست ساعات في اليوم.

يفكر في الاعتزال عقب أولمبياد باريس لكنه لم يغلق الباب أمام احتمالية المشاركة في لوس أنجلوس 2028.

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