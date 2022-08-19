ضياء السيد لـ في الجول: لا أعرف سبب زيارة كيروش لـ مصر.. واستأذنت قبل الإعلان على حسابي

أوضح ضياء السيد المدرب العام السابق لـ منتخب مصر أنه لا يعرف سبب زيارة كارلوس كيروش المدير الفني السابق لـ منتخب مصر للقاهرة خلال الأيام المقبلة.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه على "تويتر": "عزيزي كيروش، أنا سعيد للغاية لأنك ستأتي قريبًا لمصر كما أخبرتني بالأمس، سيتم الترحيب بك هنا دائمًا. تحياتي".

وقال ضياء السيد لـ FilGoal.com: "أتواصل مع كيروش وأخبرني أنه سيأتي لمصر قريبا كصديق له وهو ما أسعدني كثيرا".

وأضاف "أوضحت لكيروش أنه مرحب به في أي وقت بمصر".

وأتم " استأذنت منه أن أكتب عبر حسابي عن زيارته ووافق وأكد أنه لا توجد مشكلة ".

يذكر أن كيروش خسر فرصة الفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لصالح السنغالي أليو سيسيه مدرب السنغال.

ماذا حدث؟

رحل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد عدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

تعاقد بعدها الاتحاد المصري مع إيهاب جلال ليبدأ مهمته مع المنتخب في 31 مايو.

وفازت مصر تحت قيادة جلال في أول مباراة أمام غينيا، قبل أن تخسر أمام إثيوبيا بثنائية، وأمام كوريا الجنوبية برباعية.

وبدأ الاتحاد المصري مفاوضاته لعودة كارلوس كيروش لتدريب المنتخب.

وعلم FilGoal.com وقتها (15 يونيو) أن اتحاد الكرة تواصل مع كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة.

ويتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ملف الأمور الفنية بصلاحية كاملة، ويدير ملف البحث عن مدرب أجنبي.

الاتحاد المصري أعلن في اليوم التالي (16 يوليو) رحيل إيهاب جلالوسط قرارات بتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأول والأولمبي واتحاد الكرة بجانب خبير تحكيم أجنبي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة بعدها (21 يونيو) لـFilGoal.com مستجدات التفاوض قائلا: "كيروش أجل الرد على عرض اتحاد كرة القدم لتدريب منتخب مصر وذلك بعد جلسة المفاوضات".

وأضاف "كيروش لا يزال يدرس العرض المقدم من اتحاد الكرة، والمدرب وله بعض المطالب ولم يفصح لهم عن الرد النهائي حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض".

وواصل "كيروش لا يزال في موزمبيق يقضي فترة راحة، ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة أخرى له مع مسؤولي اتحاد الكرة في الأسبوع المقبل".

وأتم "هناك مخاوف في اتحاد الكرة من رفض كيروش، ولذلك استمروا في دراسة السير الذاتية لبعض المدربين مستمرة لاستغلال الوقت".

ونفى اتحاد الكرة الشائعات التي تحدثت عن طلب البرتغالي كارلوس كيروش 200 ألف دولار شهريا للعودة لتدريب منتخب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "ما تردد عن طلب كارلوس كيروش لـ200 ألف دولار كراتب شهري لتدريب منتخب مصر غير صحيح".

وأضاف "المدرب لم يمانع فكرة تدريب منتخب مصر من حيث المبدأ وطلب مهلة 10 أيام لاتخاذ قرار نهائي".

وتابع "طلب كيروش لـ10 أيام دفع المسؤولين لوضع ثلاثة أسماء بديلة في القائمة المختصرة يفاضل الاتحاد بينهم".

وتحدث كيروش صباح الجمعة 24 يونيو عن أنباء العودة لتدريب مصر من جديد، نافيا وجود أي عرض كونه لم يحصل على مستحقاته حتى الآن.

ورد كيروش على وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بخصوص مستحقاته المتأخرة قبل أن يرد اتحاد الكرة على ذلك.

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