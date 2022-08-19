إلياس الجلاصي: أشعر بالراحة في المصري.. وأعتذر لـ الإسماعيلي وجماهيره

قدم التونسي إلياس الجلاصي لاعب المصري اعتذاره للنادي الإسماعيلي وجماهيره عقب نهاية مباراة الفريقين بالدوري المصري.

وقاد الجلاصي فريقه المصري البورسعيدي للفوز على الإسماعيلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن الجولة 31 من الدوري.

وقال الجلاصي عبر أون تايم سبورتس: "أسعدنا جمهور بورسعيد وأعتذر للنادي الإسماعيلي وجماهيره يبقى فريق كبير وعريق".

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يقوم بمجهود كبير مع الفريق من أجل توفير المستحقات وإن شاء الله القادم أفضل".

وتابع "الفوز رفع الضغط عن الفريق وفي المباريات المقبلة سنواصل الظهور بشكل جيد وسنلعب بشكل أفضل".

وشدد "أشعر بالراحة في المصري وسواء حصلت على أموالي أو لم أحصل أنا مستمر مع الفريق وإن شاء الله الموسم المقبل الفريق يتواجد في مركز يليق به في الدوري".

وحقق المصري فوزه الأكبر على الإسماعيلي منذ 69 عاما بالفوز بنتيجة 4-1 في دربي القنال ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري.

ويعد ذلك أكبر فوز للمصري على الإسماعيلي في الدوري منذ عام 1953 والتي انتهت حينها بنتيجة 5-2.

سجل أهداف المصري: إلياس الجلاصي (ثنائية) وعمرو مرعي وحسن علي، فيما سجل خالد النبريص هدف الإسماعيلي الوحيد.

ويعد ذلك أكبر فوز للمصري على الإسماعيلي في الدوري منذ عام 1953 والتي انتهت حينها بنتيجة 5-2.

وارتقى المصري 3 مراكز من الثاني عشر للتاسع برصيد 36 نقطة، وتراجع الإسماعيلي بفارق الأهداف عن المصري بعدما تساويا في النقاط.

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