توتي: صلاح شخص رائع قبل أن يكون لاعبا كبيرا.. وهذا هو سعره الآن

تحدث فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما والكرة الإيطالية عن محمد صلاح لاعب ذئاب العاصمة السابق ونجم ليفربول الحالي.

وقال توتي في "لقاء خاص" عبر قناة "دي إم سي" :"كان هناك العديد من الأجانب. لعبت مع محمد صلاح في روما".

وأضاف "صلاح شخص رائع ومميز ومتواضع ويساعد الجميع ومهذب للغاية، قبل أن يكون لاعبا كبيرا وهو كذلك بالفعل".

وأوضح "شخص لا يمكنك سوى أن تحبه. لم يصدر منه أي تصرف غير لائق ولهذا هو من أهم النجوم على مستوى العالم".

وتابع توتي "كنت متوقعا له هذا النجاح الكبير. لقد قدم معنا موسما رائعا في الدوري وكان يواصل التطور والتحسن. كنت أعلم أنه إذا انتقل لفريق أقوى سيصبح أكثر أهمية مثلما هو الآن".

وواصل "لا توجد الكثير من الحكايات بيني وبينه. صلاح دائما يركز في حياته، بعد نهاية التدريبات يعود لقضاء الوقت مع أسرته. في بعض الأحيان كنا نجتمع على العشاء، ولم يفعل عادة أي شيء غير معتاد، فهو منظم للغاية".

واختتم "لا أقول ذلك كنوع من المجاملة، فهذه هي الحقيقة".

وبسؤاله: بكم تشتري صلاح إن كنت مالكا لأحد الأندية الكبرى؟ أجاب توتي: "150 أو 200 مليون يورو".

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ولعب صلاح في صفوف روما الذي انضم إليه من تشيلسي في صيف 2015، وحتى صيف 2017 حين انتقل إلى ليفربول.

أما توتي ملك العاصمة الإيطالية، فقد بدأ مسيرته مع النادي عام 1993، وأسدل الستار عليها في صيف رحيل صلاح.

وفاز توتي مع روما بالدوري الإيطالي عام 2001، كما توج بكأس إيطاليا مرتين.

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