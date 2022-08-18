خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 22:41

كتب : أحمد شوقي صلاح

زكريا الوردي

وصل المغربي زكريا الوردي إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، من أجل إتمام انتقاله إلى الزمالك.

وينضم الوردي إلى الزمالك مجانًا بعد نهاية عقده مع الرجاء البيضاوي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب سيوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة 3 سنوات.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – زكريا الوردي يصل مصر اليوم للتوقيع مع الزمالك خبر في الجول - زكريا الوردي لاعب الرجاء ضمن المعروضين على الزمالك عصام عبد الفتاح: من الوارد استدعاء إبراهيم نور الدين في أمم إفريقيا.. وردي على الخبراء الأجانب تقرير مغربي: الزمالك حسم تعاقده مع زكريا الوردي

ووقع اختيار البرتغالي جوسالفدو فيريرا على الوردي بعد مفاضلة بينه وبين 3 لاعبين في نفس المركز، وما رجح كفة اللاعب خبرته الإفريقية والقدرة على اللعب مركزي 6 و8.

وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب حسم الفريق للقب الدوري أو نهاية الموسم.

وفضل اللاعب عرض الزمالك على عدة عروض أبرزها من الوداد المغربي الغريم التقليدي للرجاء، وفريقان من فرنسا والبرتغال.

من هو زكريا الوردي؟

زكريا الوردي بدأ مسيرته مع نادي المغرب التطواني موسم 2016-2017 في عمر الـ 18 عاما بعدما تصعيده من أكاديمية النادي.

وشارك الوردي مع المغرب التطواني في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا خلال موسمين ونصف بقميص الفريق.

وانتقل لاعب الإرتكاز إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018- 2019.

وخاض الوردي مع الرجاء 112 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات تٌوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي.

طالع أيضا:

توتي: هذا سعر صلاح الآن

كوكا يشارك لأول مرة مع أولمبياكوس

فريق جديد يرفض رونالدو

أمنية رئيس إيسترن تحقق

دربي القنال أخضر

زكريا الوردي الزمالك
نرشح لكم
أمنية رئيس إيسترن تتحقق.. تعادل سلبي بين الجونة وغزل المحلة الفوز الأكبر للأخضر منذ 69 عاما.. المصري يقسو على الإسماعيلي برباعية في دربي القنال مباشر الدوري - فيوتشر (1) (1) سيراميكا كليوباترا.. الهدف القاتل يضيع وائل رياض يتابع مباراة المصري والإسماعيلي من استاد برج العرب التشكيل - ثلاثي هجومي لـ فيوتشر.. وميسي أساسي مع سيراميكا كليوباترا بيراميدز يكشف أسباب إصابات رمضان وإكرامي وأسامة جلال وتراوري قائمة بيراميدز – عودة السعيد وعمر جابر وغياب رمضان وأسامة جلال أمام سموحة في الجول يكشف سبب تواجد حسام حسن في المدرجات أمام الإسماعيلي
أخر الأخبار
خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة 13 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: الاتفاق تم.. رحيل ألكاسير يفتح باب فياريال أمام كافاني 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - في مشاركة كوكا الأولى.. أولمبياكوس يتعادل مع أبولون ساعة | المحترفون
بيلد: بوروسيا دورتموند يرفض التعاقد مع رونالدو ساعة | ميركاتو
توتي: صلاح شخص رائع قبل أن يكون لاعبا كبيرا.. وهذا هو سعره الآن ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - لقب مصري في رومانيا.. علي زين وممدوح هاشم يتوجان بلقب السوبر مع دينامو ساعة | كرة يد
أمنية رئيس إيسترن تتحقق.. تعادل سلبي بين الجونة وغزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
الفوز الأكبر للأخضر منذ 69 عاما.. المصري يقسو على الإسماعيلي برباعية في دربي القنال 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة