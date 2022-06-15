خبر في الجول – اتحاد الكورة يفاوض كيروش ليتولى تدريب منتخب مصر

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم المفاوضات مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ليعود ويتولى المهمة مجددًا.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة تواصل مع كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة.

ويتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ملف الأمور الفنية بصلاحية كاملة، ويدير ملف البحث عن مدرب أجنبي.

ويعمل الاتحاد المصري لكرة القدم على حسم ملف المدرب في أسرع وقت، خصوصًا أن كيروش لم يغلق الباب في وجه منتخب مصر.

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتولى إيهاب جلال المهمة خلفًا لـ كيروش، وقاد منتخب مصر في 3 مباريات.

وفازت مصر تحت قيادة جلال في أول مباراة أمام غينيا، قبل أن تخسر أمام إثيوبيا بثنائية، وأمام كوريا الجنوبية برباعية.

واعترف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في مداخلة قبل عدة أيام ببدء حازم إمام ومحمد بركات مهمة البحث عن مدرب أجنبي.

ولم يصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن قرار بمصير إيهاب جلال بعد نهاية التوقف الدولي.

ويسافر إيهاب جلال في إجازة خارج البلاد لمدة أسبوع، في وقتٍ يبحث فيه اتحاد الكرة المصري عن بديل له.

كيروش (69 عامًا) تولى تدريب مصر خلفًا لـ حسام البدري في سبتمبر الماضي، وقاد الفراعنة في تصفيات كأس العالم، وكأس العرب، وكأس الأمم الإفريقية.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

واحتلت مصر المركز الرابع في كأس العرب، كما حلت ثانية في كأس الأمم الإفريقية، وخسرت مقعد كأس العالم في اللقاء الحاسم أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

ولم يتوصل كيروش والاتحاد المصري لاتفاق بالاستمرار، ليرحل البرتغالي ويعوضه إيهاب جلال.

فهل يعود كيروش؟

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