كيروش يشارك الصحفيين رسالة لـ وليد العطار.. واتحاد الكرة يرد عبر في الجول

أرسل كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر رسالة إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على خلفية خصم 25 ألف دولار من مستحقاته.

وتدور الرسالة حول مبلغ العقوبة التي تعرض لها كيروش بسبب تغيبه عن المؤتمر الصحفي لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والذي خصمه اتحاد الكرة من مستحقات المدرب.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر 2-1، ولكن وقع المدرب البرتغالي تحت طائلة عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إثر هذا الغياب.

ولم يتمكن كيروش في ذلك الوقت من الوصول إلى مقر المؤتمر في ملعب أحمدو أهيدجو، بسبب الزحام المروري وعدم وجود تأمين إضافي لسيارة المدرب من أجل المؤتمر الصحفي، إذ كانت الأولوية الأمنية لحافلة المنتخب المتجهة من المران الأخير إلى مقر الإقامة.

وجاءت رسالة كيروش إلى العطار كالتالي:

السيد وليد

لا أعتقد أنك نفس الرجل الذي دعاني للعشاء في منزله

عار عليك يا سيدي

كيف تملك الجرأة على معاملتي بهذا الشكل السيئ وبهذا القرار من طرف واحد بعد اجتماعنا الأخير؟

أنت تتعامل بوجهين. واحد أمامنا والثاني خلفنا بعد أن رحلنا.

أنت تعلم أن رئيس الاتحاد يعلم أني لا علاقة لي بهذه العقوبة.

لدينا شهود. اللواء حلمي مشهور وقائد السيارة والسيد أسامة إسماعيل.

كل المنتخب يمكنه أن يشهد بأن المؤتمر فاتنا بسبب خطأ الاتحاد الإفريقي وسلطات الأمن.

كيف يمكنك أن تكون غير أخلاقي وتسيء إليّ بخصم هذا المبلغ مني؟

عار عليك يا سيد وليد

أنا لا أستحق هذه المعاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعدك أني سأقاتل ضد هذه الإساءة وهذا القرار غير الأمين.

كارلوس كيروش

ورد مصدر من اتحاد الكرة على هذه الرسالة عبر FilGoal.com في تصريحات خاصة قائلا: "البداية كانت عندما تواصل حازم إمام مع كيروش منذ بضعة أيام وتحدث معه عن العودة حال وجود الرغبة، فكان رد المدرب أنه يريد مستحقاته المتأخرة أولا".

وأضاف "أكد إمام له أنه سيحصل على مستحقاته كاملة على الفور، وطلب من وليد العطار إنهاء هذا الملف، فراجع الأخير جميع المستحقات بما فيها مكافآت البطولة العربية ومكافآت الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا".

وأوضح المصدر "خصم العطار فقط الغرامات التي وقعها الاتحاد الإفريقي على كيروش، والتي لا يحق لاتحاد الكرة سدادها على نفقته، لأن ذلك سيعد مخالفة مالية".

وتابع "جميع الاتحادات والأندية لا تتكفل بدفع غرامات العقوبات على المدربين أو اللاعبين. المتبقي فقط من المستحقات 40 ألف دولار لمساعدي كيروش، أما الأخير فحصل على كافة مستحقاته دون خصم مليم".

واختتم "اتحاد الكرة فوجئ برسائل كيروش التى أرسلت لكل الصحفيين في مصر عن ما يدور يينه وبين الاتحاد، واعتبر ذلك ردا منه على مسألة عودته".

ماذا حدث؟

رحل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد عدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

تعاقد بعدها الاتحاد المصري مع إيهاب جلال ليبدأ مهمته مع المنتخب في 31 مايو.

وفازت مصر تحت قيادة جلال في أول مباراة أمام غينيا، قبل أن تخسر أمام إثيوبيا بثنائية، وأمام كوريا الجنوبية برباعية.

وبدأ الاتحاد المصري مفاوضاته لعودة كارلوس كيروش لتدريب المنتخب.

وعلم FilGoal.com وقتها (15 يونيو) أن اتحاد الكرة تواصل مع كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة.

ويتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ملف الأمور الفنية بصلاحية كاملة، ويدير ملف البحث عن مدرب أجنبي.

الاتحاد المصري أعلن في اليوم التالي (16 يوليو) رحيل إيهاب جلال وسط قرارات بتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأول والأولمبي واتحاد الكرة بجانب خبير تحكيم أجنبي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة بعدها (21 يونيو) لـFilGoal.com مستجدات التفاوض قائلا: "كيروش أجل الرد على عرض اتحاد كرة القدم لتدريب منتخب مصر وذلك بعد جلسة المفاوضات".

وأضاف "كيروش لا يزال يدرس العرض المقدم من اتحاد الكرة، والمدرب وله بعض المطالب ولم يفصح لهم عن الرد النهائي حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض".

وواصل "كيروش لا يزال في موزمبيق يقضي فترة راحة، ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة أخرى له مع مسؤولي اتحاد الكرة في الأسبوع المقبل".

وأتم "هناك مخاوف في اتحاد الكرة من رفض كيروش، ولذلك استمروا في دراسة السير الذاتية لبعض المدربين مستمرة لاستغلال الوقت".

ونفى اتحاد الكرة الشائعات التي تحدثت عن طلب البرتغالي كارلوس كيروش 200 ألف دولار شهريا للعودة لتدريب منتخب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "ما تردد عن طلب كارلوس كيروش لـ200 ألف دولار كراتب شهري لتدريب منتخب مصر غير صحيح".

وأضاف "المدرب لم يمانع فكرة تدريب منتخب مصر من حيث المبدأ وطلب مهلة 10 أيام لاتخاذ قرار نهائي".

وتابع "طلب كيروش لـ10 أيام دفع المسؤولين لوضع ثلاثة أسماء بديلة في القائمة المختصرة يفاضل الاتحاد بينهم".

وتحدث كيروش صباح الجمعة 24 يونيو عن أنباء العودة لتدريب مصر من جديد، نافيا وجود أي عرض كونه لم يحصل على مستحقاته حتى الآن.

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