كرة يد - لقب مصري في رومانيا.. علي زين وممدوح هاشم يتوجان بلقب السوبر مع دينامو

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

علي زين عقب انضمامه إلى دينامو بوخارست

توج الثنائي المصري علي زين ومحمد ممدوح هاشم بلقب كأس السوبر الروماني بقميص دينامو بوخارست بعد الفوز على ستيوا بوخارست.

وانتهى الشوط الأول بتفوق دينامو بنتيجة 16-12.

وانتهى اللقاء بنتيجة 32-24 ليتوج دينامو بلقب كأس السوبر الروماني.

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وتوج دينامو بلقب الدوري الروماني 18 مرة آخر 6 منها جاءت بشكل متتالي، فيما فاز بـ 7 ألقاب لكأس رومانيا.

وحصد كأس السوبر الروماني للمرة الخامسة في تاريخه بعد: 2016 و2018 و2019 و2020.

وسيخوض بوخارست أول مبارياته في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد يوم 15 سبتمبر المقبل ضد ماجديبورج الألماني.

ويتواجد الفريق في مجموعة تضم كل من باريس سان جيرمان وماجيدورج وجي أو جي الدنماركي وبورتو البرتغالي وتيليكوم فيزبريم المجري ووليسكا بلوك وأتش سي زغرب.

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