رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري قراراته عقب نهاية اجتماعه والذي تم اليوم، والذي جاء فيه قرار توجيه الشكر لـ إيهاب جلال وجهازه الفني بالكامل من تدريب منتخب مصر.

وظهر حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري عقب نهاية الاجتماع للإعلان عن القرارات والخطة الجديدة التي سيتم العمل عليها.

تعرف على أبرز قرارات اتحاد الكرة المصري عقب اجتماعه:

توجيه الشكر لإيهاب جلال من منصب المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه الفني بالكامل

العمل على تعيين مدير فني أجنبي لتدريب منتخب مصر

العمل على تعيين مدير فني أجنبي لتدريب منتخب مصر الأولمبي

العمل على تعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة

العمل على تعيين خبير تحكيمي أجنبي بدءا من الموسم المقبل

تفعيل دوري الأكاديميات تحت إشراف اتحاد الكرة

العمل على إعادة حصول المدربين المصريين على شهادات تدريبية معتمدة

وقال حازم إمام في المؤتمر الصحفي: "نقدر حزن الجماهير المصرية التي تتنفس كرة القدم ولا نعفي أنفسنا من الأخطاء".

وأضاف "نشكر أشرف صبحي وزير الرياضة ممثل الدولة المصرية لدعمه كرة القدم ومشروع تطوير الكرة المصرية، الاجتماع مع وزير الرياضة استمر قرابة 4 ساعات ونعترف أن الأداء كان غير جيدا".

وأكمل "سنعالج النتائج غير المرجوة التي مرت بها الكرة المصرية ونتمنى مساندة الجميع للكرة المصرية".

المدير الفني لمنتخب مصر

وقال إمام: "توجيه الشكر لإيهاب جلال ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية، والتوجه القادم سيكون لمدير فني أجنبي والكثيرون يرغبون في تولي مهمة تدريب المنتخب".

وتابع "تم توجيه الشكر للجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر".

وأردف "كل الأمور الفنية مكلف بها رفقة محمد بركات عضو اتحاد الكرة المصرية".

وأضاف "كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟ احترم البرتغالي جدا وبعد رحيله تحدث البعض عن أسلوب لعبه الدفاعي والآخرون قدروا ما قدمه، لم أتحدث معه على المستوى الشخصي، واسمه من ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر".

وأوضح "لا تتخيلوا عدد الأسماء التي تريد تدريب منتخب مصر، منها الكبير في السن والمدربين الواعدين ونتمنى اختيار الأفضل".

وواصل "كنت أريد الإبقاء على إيهاب جلال لكن مع الضغوط المستمرة من كل الجهات سيكون رحيله أفضل له، هل تعرض أحد في آخر 10 أيام لمثل هذا الضغط؟".

وشدد "إيهاب جلال له كل الاحترام والتقدير ولن يحدث بيننا أي خلاف وكل ما يريده سنحققه له".

وبذلك رحل إيهاب جلال عن منصب المدير الفني لمنتخب بعد 3 مباريات فقط، إذ فاز على غينيا بهدف دون رد خسر من إثيوبيا بنتيجة 2-0 في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وكذلك وديا من كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.

المدير الفني للمنتخب الأولمبي واتحاد الكرة

وقال في هذا السياق: "نعمل على تعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة لتطوير الكرة المصرية، وسيكون عمل في أندية كبيرة أوروبية وقادر على تطوير الشباب والقطاع الرياضي".

وواصل "فكرة المدير الفني لاتحاد الكرة بدأت مع الراحل محمود الجوهري وترك منصبه لأنه شعر بأن لا أحد يستمع له، نريد من يأتي ليفيد الكرة المصرية وسنعطيه كل الصلاحيات، وهو مسؤول عن كل الفنيات والبطولات واللاعبين والمدربين وحتى الناشئين واكتشاف المواهب".

وتابع "قلت أنا وبركات أن عمل نيلو فينجادا (المدير الفني السابق لاتحاد الكرة) كان جيدا لكن لم يتم الصبر عليه، لديه برامج لمنتخبات الشباب والناشئين، وأرسلنا عمله للمسؤولين، ونريد عدم تكرار الأخطاء".

وشدد "أي كادر أجنبي سيتواجد معه مصريين من أجل التعلم منه ونريد تطوير الكرة المصرية رياضيا".

وأضاف "سنعمل على إعادة حصول المدربين المصريين على شهادات تدريبية معتمدة بعد توقف الأمر منذ 4 سنوات، لأننا سنلزم مستقبلا المدربين بأن يكون معهم مشاهدات للعمل في الدوري ممتاز ".

وتابع "تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي".

وأردف "تفعيل دوري أكاديميات كرة القدم وأن تصبح تحت إشراف اتحاد الكرة".

التحكيم

وقال حازم إمام: "سيتم تعيين مدير تطوير أجنبي للجنة التحكيم بدءا من الموسم المقبل وقد يتواجد بنهاية الموسم الجاري".

وأوضح " كل الشكر لعصام عبد الفتاح والذي سيعاون الخبير الأجنبي في تجربته المقبلة، ولن أطرح اسمه لحين إتمام التعاقد معه".

وردا على فتح باب احتراف اللاعبين المصريين في سن مبكر، أجاب قائلا: "معظم الدول الإفريقية ليس لديها دوريات ناشئين، يعتمدون على الاختبارات ولذلك خروج اللاعبين للاحتراف يكون سهلا لأن لاعبيهم ليسوا مرتبطين بالأندية، وسنحاول إيجاد حلولا".

وأوضح "وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لم يصدر بشأنه أي قرار واللجنة التى كلفها وزير الرياضة لم تصدر نتائجها وبمجرد إعلان التقرير سوف نحاسب من يثبت وقوع مخالفة عليه".

وأتم "فكرة أن نهد مع أول خسارة، لدينا السلبيات لكن هناك إيجابيات، أنا ضد التعميم بشكل كامل ولا يجب أن نقول أن المنظومة بأكملها فاسدة، بالتأكيد لدينا شيء إيجابي خاصة في ظل النتائج المتفاوتة المحققة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات المختلفة".

اقرأ أيضا:

الإعلان عن جدول الدوري الإنجليزي

مواجهات نارية مبكرة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

مدرب كوت ديفوار السابق يوافق على تدريب مصر

عرض مدرب توتنام السابق على الأهلي