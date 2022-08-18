ليكيب: ناديان إنجليزيان يتنافسان على ضم قائد ليون

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

يحاول كريستال بالاس قطع الطريق على نوتنجهام فورست قبل ضم حسام عوار لاعب وسط ليون، حسب جريدة ليكيب.

شبكة راديو مونت كارلو ذكرت يوم الأربعاء أن حسام عوار وافق على الانتقال إلى نوتنجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن تقرير ليكيب يوم الخميس أوضح أن كريستال بالاس دخل بقوة في الساعات الأخيرة ليحاول ضم اللاعب.

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ويستغل كريستال بالاس عدم تقديم نوتنجهام لعرض يرضي ليون حتى الآن.

رغم أن تقرير راديو مونت كارلو أوضح أن المفاوضات بين نوتنجهام وعوار نفسه انتهت بنجاح.

ويتبقى موافقة ليون على رحيل الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما.

ورفض نادي ليون حتى الآن أول عرضين. لكن بالنظر إلى أن عوار دخل عامه الأخير من عقده، فقد يرحل مقابل مبلغ قليل.

وأفاد التقرير أن العرض التالي الذي تبلغ قيمته نحو 15 مليون يورو قد يغري ليون بالبيع.

قبل أيام، أعلن نوتنجهام فورست إتمام صفقته الـ15 هذا الصيف.

أحدث الوجوه المنضمة إلى نوتنجهام هو السويسري ريمو فرويلر قادما من أتالانتا الإيطالي.

وقبل أسابيع، ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نادي النصر السعودي قدم عرضا لنادي ليون من أجل التعاقد مع حسام عوار مقابل 10 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي رفض عرض النصر وطالب بزيادة العرض المقدم للتعاقد مع عوار.

وأشار إلى أن الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر الحالي وليون السابق هو من يتولى مسؤولية إقناع حسام عوار بالانتقال للدوري السعودي.

يبحث النصر السعودي عن ضم صفقة عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر نجح في التعاقد مع الثنائي دافيد أوسبينا ولويز جوستافو في صفقتي انتقال حر هذا الصيف.

رسالة خاصة من رودي جارسيا لجماهير النصر السعودي - كورة بلس

موقع " Le10Sport" الفرنسي ذكر في وقت سابق أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع حسام عوار.

وأضاف الموقع أن انتقال اللاعب الفرنسي الشاب لناد آخر لن يكون صعبا خاصة مع تبقي موسما واحدا في عقده مع ليون.

عوار لعب مع ليون الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

فيما شارك هذا الموسم في أول مباراتين بالموسم الجديد.

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