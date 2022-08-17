متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام

اقترب الزمالك أكثر فأكثر من التتويج رسميًا بالدوري المصري الممتاز 2021\2022، خصوصًا بعد تعادل الأهلي أمام إيسترن كومباني دون أهداف.

ويمتلك الزمالك 72 نقطة في صدارة الترتيب، فمتى يحسم رسميًا تتويجه الذي بات أقرب من أي وقتٍ مضى؟

يبتعد الزمالك بـ 7 نقاط عن بيراميدز أقرب مطارديه صاحب الـ 65 نقطة.

فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، والفرق الثلاثة خاضت 30 مباراة ويتبقى لها 4 مباريات.

الترتيب حاليا

1-الزمالك: 72 نقطة من 30 مباراة.

2-بيراميدز: 65 نقطة من 30 مباراة.

3-الأهلي: 63 نقطة من 30 مباراة.

موقف مباريات الجمعة

حال فوز الزمالك في مباراته المقبلة يوم الجمعة ضد فاركو، ثم خسارة بيراميدز في نفس الأمسية أمام سموحة، وقتها سيصل الزمالك إلى 75 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن بيراميدز قبل 3 جولات على النهاية، ذلك يتسبب في خسارة بيراميدز للقب رسميا، لكنه لا يكفي لفوز الزمالك.

فالأهلي سيمتلك 12 نقطة في الملعب حينها، ولو فاز بها جميعًا دون حصد الزمالك لمزيد من النقاط، يتساوى الفريقان، مع تفوق الأهلي في المواجهات المباشرة.

أمّا لو تعادل بيراميدز مع سموحة فإنه يستمر في المنافسة حسابيًا.

وبالتالي مهما حدث، لن يفوز الزمالك بالدوري يوم الجمعة 19 أغسطس.

والسبب؟ الأهلي.

الأهلي يخوض مباراته المقبلة يوم الأحد أمام الإسماعيلي، وهذا يأخذنا إلى موعد التتويج المحتمل الأول.

التتويج المحتمل الأول

فوز الأهلي على الإسماعيلي في تلك الحالة يطيل عمر المنافسة، لأنه سيرفع رصيده إلى 66 نقطة بفارق 9 نقاط عن الزمالك.

وقتها سنعتمد على المواجهات المباشرة بين الفريقين (أو الفرق الثلاثة حال تعادل بيراميدز أمام سموحة)، وفيها يتفوق الأهلي، بالتالي لن يكون ذلك كافيًا لتتويج الزمالك، ولكنه سيكون كافيًا لخسارة بيراميدز لقب الدوري رسميًا.

أمّا لو تعادل الأهلي أو خسر أمام الإسماعيلي (مع فوز الزمالك على فاركو وتعادل بيراميدز أو خسارته أمام سموحة)، يكون وقتها تاريخ الأحد الموافق 21 أغسطس موعدًا لتتويج الزمالك بالدوري المصري رسميًا.

التتويج المحتمل الثاني

الموعد الذي تنتظره جماهير الزمالك بجدية أكبر هو الثلاثاء 23 أغسطس، لأن ببساطة الزمالك يمكنه التتويج فيه دون الاعتماد على نتائج الآخرين.

فوز الزمالك على فاركو ثم الاتحاد السكندري يهديه درع الدوري رسميًا دون الالتفات لنتائج الأهلي وبيراميدز تمامًا.

ماذا لو لم يفز الزمالك على فاركو؟

حال تعادل الزمالك أو هزيمته أمام فاركو واكتفائه برفع رصيده إلى 73 نقطة أو تجمد رصيده عند 72 نقطة، وفوز بيراميدز على سموحة، والأهلي على الإسماعيلي ورفع رصيديهما إلى 68 نقطة و66 نقطة على التوالي.

وقتها سيمتلك الزمالك أسبقية 5 نقاط\4 نقاط قبل 3 جولات على نهاية الدوري، وحال فوز بيراميدز على فيوتشر، يتقلّص الفارق إلى نقطتين\نقطة واحدة قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

عندها سيكون الزمالك في حاجة إلى الفوز على الاتحاد ثم المصري في الجولة الـ33 يوم 26 أغسطس، ليحصد لقب الدوري رسميًا.

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