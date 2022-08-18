حوار - وكيل أبو جبل يتحدث عن أزمة النصر وتوضيح المعلومات المغلوطة
الخميس، 18 أغسطس 2022 - 00:11
كتب : FilGoal
نرشح لكم
رئيس إيسترن: تلقينا عدة عروض لضم بن عيفية ومتعب رئيس نادي البنك الأهلي: هذه حقيقة ضم شوبير ومحمد محمود.. واقتربنا من لاعب بيراميدز متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام مؤتمر سواريش: أرقام الأهلي معي أفضل مما حققه الفريق قبل حضوري موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري.. القنوات الناقلة هدية جديدة للأبيض.. إيسترن كومباني يُعطل الأهلي أبطال إفريقيا - نهى الصلح تقود سيدات دجلة للفوز على غليزان الجزائري انتهت في الدوري - إيسترن (0)-(0) الأهلي.. نهاية المباراة