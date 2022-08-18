حوار - وكيل أبو جبل يتحدث عن أزمة النصر وتوضيح المعلومات المغلوطة

رئيس إيسترن: تلقينا عدة عروض لضم بن عيفية ومتعب

رئيس نادي البنك الأهلي: هذه حقيقة ضم شوبير ومحمد محمود.. واقتربنا من لاعب بيراميدز

متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام