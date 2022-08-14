الخامسة عشر.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع قائد أتالانتا

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 22:14

كتب : FilGoal

ريمو فرويلر لاعب نوتنجهام فورست الجديد

أعلن نادي نوتنجهام فورست تعاقده مع السويسري ريمو فرويلر قادما من أتالانتا الإيطالي.

وسيمتد تعاقد لاعب الوسط مع نوتنجهام فورست حتى 2025.

بحسب سكاي سبورتس، فإن قيمة انتقال اللاعب ستكون تسعة ملايين يورو مع بعض الإضافات لم يتم الكشف عن قيمتها.

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وشارك ابن الـ30 غاما في 43 مباراة مع أتالانتا الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع ستة آخرين.

وتعاقد نوتنجهام فورست مع المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين، والظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز من ليفربول، والمدافع السنغالي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس، والظهير الأيمن الفرنسي جوليان بيانكوني قادمًا من تروا، والظهير الأيسر الإنجليزي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ.

كما ضم لاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبراين قادمًا من هدرسفيلد تاون، والظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو من نفس الفريق، ولاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي، والجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد، والحارس الويلزي وين هينيسي قادما من بيرنلي، والحارس الإنجليزي دين هندرسون قادما من مانشستر يونايتد، و أوريل مانجالا من شتوتجارت الألماني، وشيخو كوياتي في صفقة انتقال حر، وإيمانويل دينيس من واتفورد.

ويعد بطل أوروبا مرتين للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 23 عاما.

وحقق نوتنجهام فورست فوزه الأول في الدوري على حساب وست هام بهدف تايو أيوني.

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