رئيس نادي البنك الأهلي: هذه حقيقة ضم شوبير ومحمد محمود.. واقتربنا من لاعب بيراميدز

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن مستجدات الصفقات الخاصة بفريقه في الموسم المقبل.

وقال نصار عبر قناة صدى البلد: "لن نفرط في أي لاعب في الموسم المقبل لأن هدفنا المربع الذهبي من أجل المشاركة في إفريقيا بعد تغيير خريطة البطولات الإفريقية باستحداث دوري السوبر".

وأضاف "بنهاية الموسم سيتم مناقشة الصفقات الجديدة مع المدرب والراحيل".

وبسؤال هل اقترب من التعاقد مع ثنائي الأهلي مصطفى شوبير ومحمد محمود رد قائلا: "الأهلي والزمالك لم يحسما أمر الراحلين حتى الآن وننتظر نهاية الموسم".

وأتم تصريحاته كاشفا: "اقتربنا من ضم أحمد توفيق لاعب بيراميدز في الموسم المقبل".

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