هدية جديدة للأبيض.. إيسترن كومباني يُعطل الأهلي

تعادل إيسترن كومباني مع الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 من الدوري التي أقيمت بملعب المقاولون العرب.

وعطل إيسترن كومباني فريق الأهلي لصالح الزمالك متصدر الدوري، ليصل فريق المدرب علاء عبد العال إلى النقطة 29 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري.

ووصل الأهلي إلى النقطة 63 في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

وصف المباراة

وانطلق فراس بن عيفية نحو مرمى الأهلي وسدد كرة قوية أبعدها علي لطفي إلى ركنية في الدقيقة 12.

ورد الأهلي بهجمة عن طريق حسام حسن بركلة مقصية لكن الحارس عمرو حسام أمسك بها بسهولة.

ونفذ أحمد متعب ركلة حرة من ناحية اليمين لكن علي لطفي لمس الكرة قبل أن تصطدم في القائم وتذهب بعيدا في أخطر فرصة لفريق إيسترن في الشوط الأول وكادت تسفر عن هدف في الشباك الحمراء.

وعاد الأهلي للهجوم وأرسل كريم فؤاد عرضية لكن حسام حسن لم يقابلها بالشكل الجيد أمام المرمى في فرصة خطيرة للأحمر.

وأرسل ميدو نبيل عرضية قابلها حسام حسن بضربة رأسية أمسك بها الحارس عمرو حسام.

وأهدر زياد طارق أخطر فرصة للأهلي بعدما اخترق حسام حسن من الناحية اليمين وأرسل عرضية أرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى زياد الذي سدد أعلى العارضة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني أهدر كريم فؤاد أخطر فرصة للأحمر بعدما اخترق نحو المرمى وسدد كرة أنقذها الحارس وتابعها بتسديدة أخرى أنقذها محمد صالح من أمام المرمى.

وأهدر حسام حسن انفرادا مؤكدا بعدما مرر له محمد محمود كرة وضعته في مواجهة المرمى لكنه سدد بالقدم اليسرى جوار القائم.

وأنقذ علي لطفي مرمى الأهلي من هدف مؤكد بمساعدة القائم من رأسية أحمد متعب.

ودفع علاء عبد العال بالثنائي أحمد تمساح وعبد العزيز موسى بدلا من فراس بن عيفية ومحمد الطرابلسي.

وغادر محمد محمود الملعب وشارك بدلا منه لويس ميكيسوني في أولى تبديلات الأهلي.

ثم شارك محمد هاني وأحمد عبد القادر بدلا من ميدو نبيل وزياد طارق، على أن يتحول كريم فؤاد للعب في وسط الملعب.

ومرة جديدة سدد حسام حسن كرة القدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء تصدى لها عمرو حسام حارس إيسترن.

واستلم أحمد عبد القادر الكرة داخل منطقة الجزاء لكن الحارس خرج من مرماه وأجبره على لعب الكرة بشكل خاطئ.

دقائق مشتعلة متبقية

وانفرد حسام حسن بالمرمى لكن محمد صالح تعمد إعاقته من أمام منطقة الجزاء ليخرج له الحكم محمد الصباحي البطاقة الحمراء ويخرج مطرودا.

وذهب الصباحي لمراجعة اللعبة لمعرفة هل يوجد ركلة جزاء للأهلي أم لا، لكنه عاد وأكد على قراره.

وتقدم محمد أشرف ليسدد الركلة الحرة وسددها بقوة لكن الحاس عمرو حسام أبعدها إلى ركنية.

وسحب عبد العال المهاجم أحمد تمساح الذي شارك في الشوط الثاني وذلك بعد حالة الطرد، ودفع بدلا منه بالمدافع خالد مصطفى.

ودفع سواريش بـ أحمد سيد غريب في الدقائق الأخيرة بدلا من رامي ربيعة من أجل تنشيط الهجوم.

واستمرت محاولات الأهلي لإحراز هدف الفوز في الدقائق المتبقية من المباراة لكنها لم تكتمل، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.