مؤتمر سواريش: أرقام الأهلي معي أفضل مما حققه الفريق قبل حضوري

شدد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي على أن الفريق الأحمر يحتاج للمزيد من العمل للظهور بشكل أفضل، مؤكدا أن أرقام الأهلي معه في الدوري أفضل من الفترة التي سبقته.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إيسترن كومباني في الجولة الـ31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي: "يجب أن نستمر في العمل واللاعبين الشباب والناشئين يحتاجون إلى الثقة لرفع كفائتهم".

وأضاف "ميدو نبيل لعب أساسي لأول مرة وقدم مباراة جيدة وكل الشباب قدموا مستوى جيد واللعب في الناشئين والشباب يختلف تماما عن الفريق الأول".

وواصل "سعيد بكل اللاعبين وكل أفراد مجموعة العمل ونقاتل في كل مباراة من أجل الفوز، ولكني غير سعيد بالشكل الكافي لأننا لم نحقق الانتصار ولكن هناك الكثير من الإيجابيات تجعلني أشعر بالراحة".

وأكمل "نسير في الطريق الصحيح ويجب أن نكون أكثر شراسة أمام المرمى وسنزيد من تدريبات الهجوم مع الحفاظ على الجانب الدفاعي".

واستمر في تصريحاته "الأهلي لم يفز في 3 مباريات متتالية في الدوري منذ عدة شهور، وفي آخر 12 مباراة قبل أن آتي إلى هنا الفريق سجل 17 هدفا وتلقى 10 أهداف وحصد 20 نقطة، وبعدما جئت سجلنا 16 هدفا وتلقينا 4 أهداف وحصدنا 24 نقطة".

وأوضح "لن أتحدث عن الفريق الذي كان يلعب قبل مجيئي إلى الأهلي لأنه ليس الفريق الحالي وأنا سعيد باللاعبين وهم يستحقون مني كل الاحترام ولن أنسى الأساسيين الذي حصلوا على راحة بقرار صعب لأننا نفكر في المستقبل وذلك حتى إذا كنت سأضع نفسي أمام أي اتهامات ولكني غير قلق".

وأتم "أنا سعيد في الأهلي ووضعت الفريق اهتمامات ومصلحة النادي قبل مصلحتي حتى يستطيع الفريق العودة في المستقبل لتحقيق الانتصارات بشكل مستمر".

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