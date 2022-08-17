أبطال إفريقيا - نهى الصلح تقود سيدات دجلة للفوز على غليزان الجزائري

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 21:54

كتب : FilGoal

نهى الصلح - وادي دجلة

قادت نهى الصلح فريق وادي دجلة لسيدات كرة القدم لفوز هام على آفاق غليزان الجزائري في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب فريق سيدات وادي دجلة على نظيره الجزائري بهدفين دون مقابل في المباراة المقامة في مدينة أغادير المغربية.

وتستضيف أغادير تصفيات شمال إفريقيا بين فرق وادي دجلة وآفاق غليزان الجزائري وبنك الإسكان التونسي بنظام المجموعة الواحدة.

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ويتأهل متصدر مجموعة شمال إفريقيا إلى النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب هذا العام بمشاركة ثمانية فرق.

واستغلت نهى الصلح خطأ من حارسة مرمى غليزان الجزائري والتي حاولت تشتيت الكرة لتصل إلى نهى من خارج منطقة الجزاء وسددتها في الدقيقة 36 مسجلة الهدف الأول لوادي دجلة.

وأضافت نهى الصلح ثاني أهداف وادي دجلة في الدقيقة 51 عندما استقبلت الكرة من الجانب الأيسر وسددت كرة قوية أعلى حارسة المرمى.

تعرف على قصة التوأم نهى وجيهان الصلح من أب لبناني وأم إيطاليا وجنسية مصرية، تم قبولهما في اختبارات يوفنتوس وميلان.

وكانت نهى الصلح صاحبة أول هدف في تاريخ دوري أبطال إفريقيا للسيدات عندما أقيمت البطولة لأول مرة في نوفمبر الماضي في مصر.

وتختتم منافسات تصفيات شمال إفريقيا يوم السبت بمواجهة مرتقبة بين وادي دجلة وبنك الإسكان التونسي لتحديد المتأهل في تمام الثامنة مساء.

وضمنت أندية الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وجرين بافلوز الزامبي التأهل إلى النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

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