ميلا الجديد؟ أسامواه جيان يعود لكرة القدم ويسعى للمشاركة في كأس العالم

يستعد أسامواه جيان لتفجير مفاجأة مدوية، إذ يستهدف الظهور في كأس العالم 2022 رفقة منتخب بلاده غانا.

وابتعد جيان عن كرة القدم في آخر عامين، ولم يتعاقد مع أي فريق منذ رحيله عن ليجون سيتيز الغاني.

وصرّح جيان الذي شوهد يتدرب بقوة مؤخرًا: "أحتاج فقط لاستعادة لياقتي البدنية، ولذلك بدأت التدرب وسأرى كيف سيتفاعل جسدي مع ذلك للعودة لكرة القدم التنافسية".

وأضاف: "يجب أن أستعد جيدًا وبعدها سنرى ما سيحدث، لياقتي تتحسن أسرع مما توقعت".

وتابع في حديثه لـ بي بي سي: "كل شيء ممكن في كرة القدم، حدث الأمر سابقًا في 1994 عندما عاد روجيه ميلا من الاعتزال للمشاركة في كأس العالم مع الكاميرون".

واستدرك: "لكني لم أعتزل، لم أعلن اعتزالي، ابتعدت لمدة سنتين للإصابة".

وأتم: "كأس العالم حلم كل لاعب، وأعتقد أنني أمتلك البعض من الطاقة لإثبات نفسي مجددًا".

وكان ميلا قد سجّل ظهورًا مفاجئًا في مونديال 1994 في عمر الـ 42، وسجل هدفًا جعله أكبر مُسجل في تاريخ البطولة، وظل محتفظًا بالرقم القياسي لأكبر لاعب في تاريخ كأس العالم حتى حطمه فريد موندراجون ثم عصام الحضري في 2014 و2018 على التوالي.

ونال جيان انتقادات واسعة بعد إفصاحه عن رغبته في العودة للمنتخب، لينشر صورته في تغريدة على تويتر مصحوبة بعبارة: "أنا الأنباء وسأجعلكم ترغبون في الحديث".

ONE MAN THOUSAND 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️. “I’m the news and go make u keep talking. #ONGOD @shattawalegh pic.twitter.com/XnEbJFiOEk — ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) August 17, 2022

جيان (36 عامًا) يعد الهدّاف التاريخي لمنتخب غانا برصيد 51 هدفًا في 109 مباراة خاضها.

وشارك جيان في كأس العالم 2006 و2010 و2014، ويعد الهدّاف التاريخي للأفارقة في المونديال برصيد 6 أهداف.

ويرجع الظهور الدولي الأخير لـ جيان مع غانا إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 في أرض مصر.

وسبق لـ جيان تمثيل العديد من الأندية، أبرزها: أودينيزي، رين، سندرلاند، العين، شانغهاي سيبج، أهلي دبي، قيصري سبور.

وعملت غانا على تدعيم صفوفها بقوة خلال الفترة الماضية، وأقنعت العديد من اللاعبين المولودين في الخارج بتمثيلها.

ومن المُنتظَر أن يظهر بقميص غانا: طارق لامبتي لاعب برايتون، وإنياكي ويليامز لاعب أتليتك بلباو، ومحمد ساليسو لاعب ساوثمبتون، وثلاثي هامبورج: ستيفان أمبروسيس، وباتريك فايفر، و رانسفورد يبواه كونيجسدورفر.

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