إيمري يغلق الباب في وجه برشلونة: فويث سعيد جدا في فياريال

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

أوناي إيمري

شدد أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال، على تمسكه بالأرجنتيني خوان فويث الذي يحظى باهتمام برشلونة.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن برشلونة بدأ التحرك لدعم مركز الظهير الأيمن بـ فويث الذي تألق الموسم الماضي مع فياريال.

وقال إيمري عند سؤاله عن هذا الأمر: "هذا الموضوع لا يؤثر علينا، ولكن أعتقد أن انتهاء السوق يوم 31 أغسطس ليس منطقيا".

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وأضاف المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "أصحاب القرارات يرون شيئًا نحن لا نراه بالتأكيد".

وتابع: "فويث سيغيب عن مباراة الغد لأنه يعاني من انزعاجات عضلية".

وأشار: "في مواقف مثل التي يمر بها جيريمي (بينو) وخوان (فويث)، نختبر وضع اللاعبين، وفي هذه الحالة أرى فويث سعيدًا للغاية هنا وممتن للنادي ولما يعيشه معنا".

وأتم: "لقد نقل إلي الكثير من الهدوء، جمعتنا محادثة بشأن المباراة. نعرف بالفعل رأي النادي واللاعب. أمّا ما يفكر فيه برشلونة فلا نعرفه".

فويث (24 عامًا) سبق له اللعب في إستوديانتس، قبل انتقاله غلى توتنام هوتسبير عام 2017.

ولعب فويث معارًا من توتنام إلى فياريال موسم 2020\2021، قبل أن ينتقل إليه بشكل نهائي الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو.

ويجيد فويث اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وتواجد في قائمة الأرجنتين التي حصدت المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في وقتٍ سابق أن الصفقة قد تكلف برشلونة 42 مليون يورو.

وحاول برشلونة التعاقد مع الإسباني سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي، لكن البلوز أغلقوا الباب في وجه البلاوجرانا بتجديد عقده.

ورحل البرازيلي داني ألفيش عن برشلونة بنهاية الموسم الماضي، ويتواجد الأمريكي سيرجينيو ديست كظهير أيمن حقيقي وحيد في قائمة برشلونة.

واعتمد تشافي هيرنانديز في الجهة اليمنى خلال مباراة رايو فايكانو الأولى بالدوري الإسباني على الثنائي رونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو.

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