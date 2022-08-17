بنتيجته المفضلة.. طلائع الجيش يهزم إنبي ويزاحم فيوتشر في المربع الذهبي

حقق طلائع الجيش الفوز على إنبي بنتيجته المفضلة بهدف دون مقابل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

وسجل محمد جابر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17 من المباراة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 49 نقطة ليزاحم فيوتشر صاحب المركز الرابع بنفس عدد النقاط وبمباراة زائدة للفريق العسكري.

وبدأ اللقاء في العشر دقائق الأولى هادئا بانحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرميين.

وتصدى محمد بسام لتسديدة قوية من عبد الرحمن شيكا في الدقيقة 14 من على حدود منطقة الجزاء.

وجاء الرد سريعا من طلائع الجيش عندما حول محمد جابر عرضية أحمد زولا برأسية في الدقيقة 17 مسجلا أول أهداف اللقاء.

وسيطر إنبي على الكرة بعد هدف طلائع الجيش بحثا عن التعادل مع تراجع لاعبي الجيش.

وحاول إنبي في الشوط الثاني إدراك التعادل مبكرا مع دفاع لاعبي طلائع الجيش القوي.

وتصدى محمد بسام لتصويبة جون إيبوكا القوية في الدقيقة 69 ليمنع هدف التعادل.

وكاد ميدو جابر أن يقتل اللقاء بتسديدة قوية في الدقيقة 87 من ركلة حرة ولكن تألق عبد العزيز البلعوطي وأنقذ مرماه.

وأنقذ محمد بسام مرمى طلائع الجيش ببراعة في الدقيقة 90 من تسديدة قوية لمحمد مرسي من خارج منطقة الجزاء.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

أما إنبي فيحل ضيفا على الأهلي يوم الأربعاء في نفس الجولة.

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