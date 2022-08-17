حوار - تركي آل الشيخ.. عن طموح ألميريا ونصيحته للاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد وتعلم الإسبانية

أجرى تركي آل الشيخ مالك ورئيس نادي ألميريا، حوارًا نادرًا مع وسائل الإعلام الإسبانية، على هامش استضافة رياال مدريد.

ألميريا خسر في الجولة الأولى للدوري الإسباني بصعوبة أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد مساء الأحد الماضي.

وتحدث آل الشيخ في مقابلة سريعة مع برنامج التشيرينجيتو الإسباني عن سبب استثماره في ألميريا وأهدافه للموسم الجديد بعد الصعود للدوري الممتاز.

ما هو اليوم العادي في حياتك؟

ليس هناك أيام عادية منذ وقت طويل.

وكيف كان يومك اليوم؟

اليوم أشعر أن طفلي يلعب، الفريق الذي أملكه منذ سنوات وقد بنيته، إنه يوم رائع لي.

ماذا قلت للاعبي ألميريا قبل مباراة ريال مدريد؟

بصراحة؟ قلت لهم: العبوا بقوة، العبوا جيدا، ولا تخطئوا في أول 5 دقائق. هم لديهم كأس العالم والكثير من المباريات، اجعلوهم يعيشون وقتًا صعبًا في أول 45 دقيقة.

من هو لاعبك المفضل في ريال مدريد؟

بنزيمة بالطبع، حاليًا بنزيمة، وتاريخيًا كريستيانو رونالدو.

جئت لكرة القدم الإسبانية منذ 3 سنوات، فماذا تعلمت خلال هذا الوقت؟

الدوري الإسباني هو الأصعب في العالم، رأيت حب الشعب الإسباني.

ولماذا اخترت ألميريا للاستثمار؟ لماذا لم تشتر فالنسيا مثلا أو أي نادٍ آخر؟

بسبب شعب ألميريا، إنه نادٍ يمتلك تاريخًا كبيرًا مع العرب.

إنه نادٍ عادي، لو جئت واستثمرت، فيمكنك بناء فريق.

لكن لو استثمرت في نادٍ كبير، فإنك ستكون رئيسًا مثل أي رئيس آخر.

ما هو مشروع ألميريا في القسم الأول؟

البقاء، فقط البقاء، لدينا 5 أو 6 نجوم لا يستطيعون المشاركة لأن لدينا مشكلة مع سقف الرواتب.

وماذا ترغب في التحقيق في النادي؟

تجديد الملعب والأكاديمية واستقدام النجوم.

هل تتعلم الإسبانية؟

أحاول.

هل يمكنك قول شيء لبرنامج التشيرنجيتو؟

لا، لا.

هل كنت تعرف برنامج التشيرنجيتو؟

نعم، إنه أشهر برنامج كرة قدم في العالم.

وهل شاهدته من قبل؟

نعم شاهدته كيرًا.

في التلفاز أم وسائل التواصل الاجتماعي؟

وسائل التواصل الاجتماعي، أحيانا في التلفاز عندما أكون في إسبانيا.

في الأخير، أيمكنك أن توجه رسالة لـ لمشاهدي التشيرينجيتو؟

مرحبًا، سعيد لمقابلتك، شكرًا لكم.

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وسبق لـ آل الشيخ أن امتلك نادي بيراميدز في الدوري المصري، وكذلك شغل منصب الرئيس الشرفي لـ التعاون السعودي والأهلي المصري والهلال السوداني.

ويمتلك آل الشيخ نادي ألميريا منذ أغسطس 2019، وقاده للعودة إلى الدوري الممتاز لأول مرة منذ 2015.

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