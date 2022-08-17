الإعلان عن موعد الجولتين المقبلتين من الدوري المصري.. وموقف الختام

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

كشفت رابطة الأندية المصرية عن موعد مباريات الجولتين المقبلتين 32 و33 من مسابقة الدوري المصري.

وتنتظر رابطة الأندية نهاية الجولة 32 من مسابقة الدوري قبل أن تعلن عن مواعيد الجولة 34 الختامية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وتنطلق منافسات الجولة 32 يوم الإثنين المقبل بينما تختتم يوم الأربعاء.

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أما الجولة 33 فتقام يومي الجمعة والسبت 26 و27 من شهر أغسطس الجاري.

وجاءت مواعيد الجولة 32 كالآتي:

الإثنين 22 أغسطس:

غزل المحلة × مصر للمقاصة (الساعة 5:30)

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش (الساعة 5:30)

فيوتشر × بيراميدز (الساعة 8:00)

الثلاثاء 23 أغسطس:

المقاولون العرب × فاركو (الساعة 5:30)

سموحة × الجونة (الساعة 5:30)

البنك الأهلي × المصري (الساعة 8:00)

الزمالك × الاتحاد (الساعة 8:00)

الأربعاء 24 أغسطس:

الإسماعيلي × إيسترن كومباني (الساعة 5:30)

الأهلي × إنبي (الساعة 8:00)

بينما مواعيد الجولة 33:

الجمعة 26 أغسطس:

مصر للمقاصة × سموحة (الساعة 4:00)

الاتحاد × المقاولون العرب (الساعة 6:30)

الجونة × فيوتشر (الساعة 6:30)

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز (الساعة 9:00)

المصري × الزمالك (الساعة 9:00)

السبت 27 أغسطس:

فاركو × غزل المحلة (الساعة 5:30)

إنبي × الإسماعيلي (الساعة 5:30)

إيسترن كومباني × البنك الأهلي (الساعة 8:00)

طلائع الجيش × الأهلي (الساعة 8:00)

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